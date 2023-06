Boom sonique : pourquoi des avions de chasse F-16 ont intercepté un avion privé au-dessus de Washington, DC

Dimanche, deux avions de combat américains ont intercepté un avion dont le pilote ne réagissait pas au-dessus de la région de Washington, DC, provoquant un bang sonique qui a surpris les habitants de la ville.

L’avion – un Cessna Citation, qui peut accueillir jusqu’à 12 personnes – est parti d’Elizabethton, Tennessee, et était initialement destiné à Long Island, New York. À un moment donné de sa trajectoire de vol, l’avion a viré et a volé vers DC. Selon un porte-parole du NORAD, deux avions de combat F-16, qui volaient à des vitesses supersoniques, ont été envoyés de Joint Base Andrews dans le Maryland pour intercepter l’avion car il a volé dans un espace aérien restreint.

La zone au-dessus de Washington, DC, nécessite une autorisation spéciale pour entrer et fait partie d’une section restreinte plus large, destinée à protéger les infrastructures et le personnel du gouvernement contre les attaques étrangères et terroristes. Les avions qui pénètrent dans cet espace aérien sans approbation et communication appropriée avec les autorités peuvent déclencher la réponse qui a eu lieu dimanche. La vitesse des avions de chasse a contribué au bang sonique, que certains habitants ont ressenti comme un bruit soudain fort dimanche après-midi.

Les avions de chasse ont finalement intercepté l’avion vers 15h20 dimanche et ont tiré des fusées éclairantes pour tenter d’attirer l’attention du pilote. Tout au long de ce processus, le pilote n’a pas répondu, et on ne sait pas encore pourquoi. L’avion s’est écrasé dans une région montagneuse près de Montebello, en Virginie, à 15h30. Les autorités n’ont pas pu retrouver de survivants après avoir fouillé la région. Selon le New York Times, les responsables ont déterminé que l’avion n’était pas une menace. Pour le moment, cela semble être un incident isolé et ne fait pas partie d’une menace ou d’un échec plus large d’une agence de l’aviation en particulier.

Selon un porte-parole du NORAD, le protocole standard consiste à envoyer des avions de chasse pour intercepter un avion s’il vole dans un espace aérien restreint et ne répond pas. Comme l’a rapporté le Times, la Federal Aviation Administration a tenté de contacter le pilote du Cessna avant de déployer les avions de chasse, mais n’a pas reçu de réponse.

L’avion appartient à une société basée en Floride appelée Encore Motors of Melbourne et détenait quatre personnes, selon John Rumpel, le propriétaire de l’entreprise. Rumpel a déclaré au Times que sa fille, sa petite-fille de 2 ans et sa nounou étaient à bord du vol et sont rentrées chez elles après une visite. La FAA a déclaré qu’elle mènerait une enquête sur l’incident avec le National Transportation Safety Board.

Un Cessna Citation s’est écrasé sur un terrain montagneux près de Montebello, en Virginie, vers 15 h 30 HE le 4 juin. L’avion a décollé de l’aéroport municipal d’Elizabethton à Elizabethton, TN et était à destination de @LIMacArthur à New York. La FAA et @NTSB va enquêter. — La FAA ✈️ (@FAANews) 4 juin 2023

Les incidents impliquant des pilotes qui ne répondent pas sont relativement rares

On ne sait toujours pas pourquoi le pilote n’a pas répondu lors de l’incident de dimanche et les autorités continuent d’enquêter.

Des cas passés impliquant des pilotes insensibles pourraient donner un aperçu de ce qui s’est passé. En 2014, des avions de chasse ont été déployés pour répondre à un petit avion insensible qui a dérivé au-dessus du sud des États-Unis vers les Caraïbes. Dans ce cas, les pilotes des avions de chasse ont vu le pilote s’effondrer et le NORAD a soupçonné qu’il avait peut-être souffert d’hypoxie, une condition dans laquelle quelqu’un perd connaissance dans un avion en raison d’un manque d’oxygène. Cette même année, un autre avion a également survolé DC après que le pilote a perdu connaissance et que des avions de chasse ont également été déployés. Et en 1999, des avions de chasse ont intercepté un avion transportant le golfeur professionnel Payne Stewart après que les contrôleurs aériens ont perdu le contact et qu’il s’est finalement écrasé dans le Dakota du Sud.

De tels cas sont relativement rares, a rapporté l’Associated Press en 2014, « avec probablement pas beaucoup plus qu’une poignée d’incidents de ce type au cours de la dernière décennie ». « Parfois, les incidents sont dus à l’incapacité d’un pilote à cause d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral, mais le plus souvent, le problème est une pressurisation insuffisante de la cabine qui fait que le pilote et tous les passagers s’évanouissent », a rapporté l’AP.

Selon un porte-parole du NORAD, il existe un éventail de raisons pour lesquelles des avions de combat seraient déployés pour intercepter un avion, y compris dans un espace aérien sans restriction. Dans le cas de l’avion dimanche, il y avait des inquiétudes potentielles concernant l’espace aérien, mais la FAA peut également demander au NORAD d’envoyer des avions de combat si un avion semble être hors de sa trajectoire de vol et n’a pas été en communication appropriée, par exemple .