Boom sonique de DC aujourd’hui: le propriétaire d’un jet privé poursuivi par des F-16 à travers la capitale s’exprime

Un bang sonique est un bruit de tonnerre causé lorsqu’un objet, comme un avion, survole plus vite que la vitesse du son.

Selon la Nasa, « l’onde de choc forme un ‘cône’ de molécules d’air sous pression ou accumulées, qui se déplacent vers l’extérieur et vers l’arrière dans toutes les directions et s’étendent jusqu’au sol. Au fur et à mesure que ce cône s’étend à travers le paysage le long de la trajectoire de vol, il crée un bang sonique continu sur toute la largeur de la base du cône. La forte libération de pression, après l’accumulation par l’onde de choc, est entendue comme le bang sonique ».