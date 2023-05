Boom post-Brexit des entreprises britanniques qui s’installent en Allemagne

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

L’Allemagne connaît une forte augmentation des investissements des entreprises étrangères, avec un boom des entreprises britanniques qui s’installent dans le pays de l’UE après le Brexit.

Les grandes entreprises britanniques cherchant à « s’implanter » sur le marché unique pour alléger le fardeau de la bureaucratie ont aidé l’Allemagne à atteindre son plus haut niveau d’investissement direct étranger (IDE) l’année dernière.

Les IDE sont passés à 22 milliards de livres sterling en 2022 contre 6 milliards de livres sterling l’année précédente, selon les chiffres officiels de Germany Trade & Invest (GTAI).

Les entreprises basées au Royaume-Uni ont mis en place 170 projets en Allemagne l’année dernière, soit une hausse de 21% par rapport à 2021, selon les chiffres publiés pour la première fois dans le Financial Times.

« Les entreprises du monde entier apprécient la taille du marché allemand, son cadre juridique sécurisé, sa main-d’œuvre hautement qualifiée, son infrastructure et son environnement de R&D », a déclaré le directeur général de GTAI, Robert Hermann.

Il a ajouté : « C’est pourquoi une foule de grandes entreprises américaines se sont développées ici. Pour les entreprises britanniques, il est également particulièrement important d’avoir un pied dans l’Union européenne après le Brexit.

Frasers Group – qui détient Sports Direct – a révélé l’année dernière qu’il était en train de créer une nouvelle installation de distribution en Allemagne pour servir de siège européen.

Des centaines d’autres grandes entreprises britanniques se sont installées en Europe pour distribuer des marchandises à l’intérieur du bloc sans que leurs clients aient à payer de nouveaux droits et taxes exigés après le Brexit.

« Cette performance est très impressionnante », a déclaré M. Hermann à propos du boom des investissements étrangers en Allemagne. « Compte tenu de tous les facteurs négatifs, de nombreuses personnes auraient prédit que les niveaux d’IDE diminueraient. Mais l’économie allemande a montré sa force.

Nigel Farage a haussé les sourcils en admettant que le Brexit était un « échec » (AFP/Getty)

Pendant ce temps, le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a de nouveau appelé à davantage de pouvoirs pour garantir la prospérité des entreprises de la capitale après le Brexit.

M. Khan, aurait déclaré que le Royaume-Uni devrait reconsidérer son adhésion au marché unique de l’UE, a exhorté le gouvernement Rishi Sunak à déléguer certains pouvoirs en matière d’immigration à la mairie.

« Nous permettre de créer une liste régionale des métiers en pénurie en partenariat avec les entreprises donnerait à Londres la capacité d’attirer et de retenir les talents dans les secteurs qui en ont le plus besoin », a-t-il écrit dans City AM.

Cela survient alors qu’un nouveau sondage a révélé que les regrets des électeurs de Leave ont atteint un niveau record – avec plus d’électeurs que jamais qui pensent que le Brexit a été un « échec ». Cela fait suite à l’aveu de Nigel Farage que le Brexit n’avait pas été un succès.

Dans l’ensemble, 62% des électeurs ont déclaré que quitter l’UE avait été « plus un échec », et seulement 9% ont déclaré que cela avait été un « succès ». Le sondage YouGov a également révélé que plus d’un tiers de ceux qui ont soutenu Leave disent que cela a été plus un échec qu’un succès.

Le député conservateur du Brexiteer, David Jones, a déclaré L’indépendant que « tout le monde savait » que la rupture prendrait un certain temps, mais a insisté sur le fait que « nous en voyons déjà les avantages » – citant des accords commerciaux avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Mais la porte-parole libérale démocrate des affaires étrangères, Layla Moran, a déclaré: «L’accord bâclé des conservateurs avec l’Europe a été un désastre total pour le pays. Pour faire croître l’économie, vous devez réparer notre relation brisée avec l’Europe.

Le leader de Blur, Damon Albarn, a déploré les nouvelles restrictions de visa imposées aux musiciens en tournée dans une grande partie de l’UE après le Brexit. «Le Brexit était une parodie et les gens s’en rendent compte maintenant… Mais c’était un désastre – spirituellement, économiquement, juste des ordures. Le Brexit, c’est de la foutaise », a-t-il déclaré à Channel 4 News.