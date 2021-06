BOOM! Maman explique au conseil scolaire pourquoi la théorie de la race critique est raciste et détruira l’Amérique [VIDEO] – Le bon scoop

Voici une autre excellente vidéo d’un parent et d’une mère, cette fois en Floride, expliquant à un conseil scolaire pourquoi la Critical Race Theory est raciste et détruira l’Amérique :

Le gouverneur Ron DeSantis a été tellement impressionné par cette maman, Keisha King, qu’il a tweeté la vidéo hier à partir de son propre compte.

Voici ce que King a dit :

Bonjour. Merci de m’avoir fait parler. Je m’appelle Keisha King. Je suis maman de deux enfants, une qui est dans le système scolaire public du comté de Duval et une dans une école privée grâce au choix de l’école. Je suis également membre de Moms 4 Liberty représentant des milliers de parents.

À peine le 31 mai, marquant les 100 ans des émeutes de Tulsa, il est triste que nous envisagions même quelque chose comme la théorie critique de la race où les enfants seront séparés par leur couleur de peau et considérés comme des oppresseurs ou des opprimés permanents, en 2021. C’est ne pas enseigner la vérité, à moins que vous ne pensiez que les Blancs sont meilleurs que les Noirs.

J’ai personnellement entendu des enseignants enseigner le CRT et une assemblée a été fermée parce qu’un consultant du système scolaire public du comté de Duval a pensé que ce serait une excellente idée de séparer les élèves par race. C’est inacceptable.

Le CRT n’est pas une sensibilité raciale ou simplement un enseignement de l’histoire américaine défavorable, ou un enseignement de l’histoire de Jim Crow. CRT est plus profond et plus dangereux que cela. Le CRT, dans son fonctionnement actuel, enseigne qu’il existe une hiérarchie dans la société où les hommes blancs hétérosexuels valides sont considérés comme l’oppresseur et toute autre personne en dehors de ce statut est opprimée. C’est pourquoi nous voyons des entreprises comme Coca-Cola demander à leurs employés d’être moins blancs, ce qui est ridicule.

Je ne sais pas pour vous, mais dire à mon enfant ou à n’importe quel enfant qu’ils sont dans un statut d’opprimé permanent en Amérique, parce qu’ils sont noirs, est raciste ! Et dire que les Blancs sont automatiquement au-dessus de moi, de mes enfants ou de n’importe quel enfant, est également raciste. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons défendre dans notre pays. Et ne me le croyez pas, regardez les auteurs de ces types de publications.

Nos ancêtres, Blancs, Noirs et autres ont été pendus, ont saigné et sont morts côte à côte pour pousser l’Amérique vers cette union plus parfaite. Si cela continue, nous regarderons en arrière et serons responsables du démantèlement du plus grand pays du monde en revenant à l’enseignement de la haine et cette race est un facteur déterminant sur l’endroit où se trouve votre destin.