Boom des installations de panneaux solaires aux États-Unis au début de 2023

Les installations d’énergie solaire ont augmenté au cours des premiers mois de cette année, en partie grâce à l’assouplissement des défis de la chaîne d’approvisionnement. L’industrie solaire américaine installé 6,1 gigawatts de capacité solaire au premier trimestre de 2023. C’est assez d’énergie pour plus de 4 millions de foyers.

Les données proviennent d’un rapport de l’industrie publié jeudi par la Solar Energy Industries Association et la société de recherche Wood Mackenzie. Le trimestre record a été entraîné en partie par des projets solaires retardés qui se poursuivent à nouveau alors que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement se sont atténués, a déclaré la SEIA. Les incitations aux énergies renouvelables dans la loi sur la réduction de l’inflation de l’administration Biden ont également contribué à stimuler la demande.

L’installation dans le segment résidentiel a augmenté de 30 % par rapport à la même période l’an dernier, à 1,6 gigawatts. Le marché résidentiel devrait ajouter 36 gigawatts d’énergie solaire au cours des cinq prochaines années, selon le rapport. Au total, le SEIA indique qu’il y a suffisamment d’énergie solaire actuellement installée aux États-Unis pour alimente 26 millions de foyers.

De nombreuses personnes considèrent l’énergie solaire sur les toits comme un moyen plus écologique et (à long terme) moins cher d’alimenter leur maison, explique Katie Collins de CNET. Il peut également améliorer la valeur et l’indépendance énergétique d’une maison.

Mais l’énergie solaire ne fonctionne pas pour tous les propriétaires, y compris ceux qui ne veulent pas dépenser d’argent pour les coûts initiaux ou ceux qui n’ont pas de conditions idéales pour les panneaux. Si vous envisagez des panneaux solaires sur votre maison, CNET décompose les installations, les crédits d’impôt, les batteries et tout ce que vous devez savoir pour commencer.

Le segment du marché commercial a également connu un premier trimestre record, installant 391 mégawatts, selon le rapport. La Floride comptait le plus d’installations solaires au cours du trimestre, dans les secteurs commercial, résidentiel et autres, avec 1,46 gigawatts.