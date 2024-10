Booker T explique pourquoi il voulait être de près pour WWE Bad Blood Hell dans un match cellulaire

Après presque un an de blessures, d’insultes, de bracelets et tout le reste, la querelle entre CM Punk et Drew McIntyre semble avoir pris fin samedi dernier à WWE Bad Blood, lorsque Punk a battu McIntyre dans un match Hell in a Cell. Pour beaucoup, c’était un match Hell in a Cell digne de cette structure, avec Punk et McIntyre augmentant l’animosité jusqu’à 100, et les deux hommes, en particulier McIntyre, saignaient au cours du match.

Dans le dernier épisode de « Temple de la renommée » podcast, Booker T a donné son avis sur le match. Entre la rivalité entre Punk et McIntyre, ainsi que l’animosité passée de Booker avec Punk, le WWE Hall of Famer et quintuple champion du monde des poids lourds de la WCW s’est lancé dans le match avec un énorme intérêt.

« Je voulais voir ce match de près et personnellement », a déclaré Booker. « Et je vous le dis, ces gars sont allés là-bas et sont allés à la guerre. Ils sont allés à la guerre. Je pense que Drew avait 25 agrafes ou quelque chose comme ça dans la tête. C’était une affaire sanglante, sanglante. Il fuyait assez fort là-dedans. Mais CM Punk aussi. Il a tout laissé sur le ring et a joué à un niveau élevé, donnant aux fans exactement ce qu’ils voulaient. Je pensais que c’était un bon match. «

Quant à la violence affichée, Booker s’attend à ce que cela devienne la coutume à la WWE lorsqu’il s’agit de matchs de grande rancune.

« Je pense que nous allons voir beaucoup plus de choses de ce genre dans un avenir proche, avec la WWE », a déclaré Booker. « Un peu plus de lutte avec du sang et des tripes, comme avant. Et pour moi, cela a toujours fait partie de la lutte. »

