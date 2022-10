Booker qualifie le GOP Sen. Rand Paul de “barrière” au progrès

Le démocrate Charles Booker s’est insurgé contre le sénateur républicain américain Rand Paul comme un “obstacle” au progrès lundi soir alors qu’il s’adressait aux électeurs du Kentucky lors d’une apparition en solo à la télévision de tout l’État.

Booker, un ancien législateur de l’État, a vanté ses plans pour élargir l’accès aux soins de santé, a fermement défendu son soutien au droit à l’avortement et a déclaré que les décideurs politiques devaient faire face au “chaos climatique” qu’il a lié aux tempêtes monstres qui ont frappé le Kentucky et d’autres parties du pays.

Alors qu’il restait environ un mois à la campagne d’automne, le challenger démocrate avait la scène pour lui tout seul lors de l’émission de candidats d’une demi-heure sur la télévision éducative du Kentucky. Paul, qui brigue un troisième mandat au Sénat, a été invité à débattre de Booker mais n’a pas participé.

Booker a profité de monopoliser le temps, affirmant que Paul avait “tourné le dos” aux électeurs.

“Il a voté contre l’expansion des soins de santé”, a déclaré Booker. « Il a voté contre les infrastructures. Il a voté contre les gouvernements locaux. Il a été notre barrière et nous devons l’éliminer afin que nous puissions gagner notre avenir.

Booker, mieux connu pour son thème « hood to the holler » dans l’espoir de forger une coalition urbaine-rurale, a déclaré qu’il avait obtenu le soutien de la base de personnes qui ont été ignorées, marginalisées et abandonnées.

“Ce n’est pas une fête”, a-t-il dit. “C’est une question d’humanité.”

Booker a également abordé la question du changement climatique dans le Kentucky producteur de charbon.

“Ces tempêtes historiques sans précédent – avec une inondation de 1 000 ans qui a frappé des communautés qui n’ont jamais été dans une plaine inondable – ces choses ne sont pas un hasard”, a-t-il déclaré. “Donc, nous ne pouvons pas détourner le regard d’eux, ou les appeler un mythe ou une blague comme le ferait Rand Paul.”

Des parties de l’est du Kentucky ont été inondées par des inondations historiques cet été.

Le Kentucky n’a pas élu de démocrate au Sénat américain depuis trois décennies. Exploitant le pouvoir de la titularisation, Paul a amassé un avantage déséquilibré en matière de collecte de fonds sur Booker, et le sénateur du GOP a puisé dans son trésor de campagne pour diffuser une série de publicités télévisées vantant ses références conservatrices.

La course au Sénat haut de gamme dans le Kentucky a parfois semblé être éclipsée par la course émergente du gouverneur de l’État en 2023. Plusieurs espoirs républicains se disputent l’avantage dans ce qui s’annonce comme une primaire de gouverneur du GOP extrêmement compétitive au printemps prochain. Le gouverneur démocrate Andy Beshear brigue un second mandat.

Bruce Schreiner, Associated Press