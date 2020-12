La chaîne de mode rapide Boohoo vend des vêtements fabriqués par des travailleurs pakistanais qui gagnent aussi peu que 29 pence l’heure, selon une enquête.

Des initiés de deux usines de la ville industrielle de Faisalabad ont affirmé que le personnel devait parfois travailler 24 heures sur 24 pour exécuter les commandes.

Les travailleurs des deux usines ont déclaré qu’ils recevaient 10 000 roupies pakistanaises (47 £) par mois, ce qui est bien en deçà du salaire minimum mensuel légal de 17 500 roupies pour la main-d’œuvre non qualifiée.

L’une des usines, AH Fashion, semblait mettre en danger la sécurité des travailleurs, avec des vêtements empilés à côté d’une chaudière. Une vidéo a également montré ce qui semblait être un échafaudage soutenu par des briques sur tout le site.

JD Fashion, un intermédiaire basé à Preston, utilise l’usine pour les commandes de Boohoo, qui cette année utilisait des fournisseurs à Leicester ne payant que 3,50 £ par heure.

L’un des plus d’une douzaine de travailleurs pakistanais interrogés pour une enquête du Guardian a déclaré: «Je sais que nous sommes exploités et payés moins que le minimum légal, mais nous ne pouvons rien faire. Une vidéo tournée à l’intérieur de l’usine semblait montrer des travailleurs produisant un survêtement qui coûtait 30 £ sur Boohoo.

The Guardian a déclaré qu’il était resté en vente pendant une semaine après avoir exprimé des inquiétudes quant à sa provenance auprès de la société.

Les travailleurs d’une deuxième usine, Madina Gloves, ont déclaré qu’ils fabriquaient des vêtements pour Boohoo, une affirmation rejetée par l’usine. Une vidéo tournée là-bas a révélé que les toilettes du personnel n’étaient guère plus qu’un trou dans le sol. Boohoo a maintenant suspendu JD Fashion Ltd et AH Fashion de sa chaîne d’approvisionnement pendant son enquête. Il a déclaré qu’il n’avait pas reçu de fournitures de Madina Gloves depuis juillet 2019.

Le mois dernier, l’entreprise a demandé au juge à la retraite Sir Brian Leveson d’examiner sa chaîne d’approvisionnement et son éthique.

Les usines ont nié tout acte répréhensible. JD Fashion a déclaré que sa dernière commande avec AH Fashion avait eu lieu en octobre et qu’aucune commande Boohoo n’était actuellement en place.