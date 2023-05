Boodles Yorkshire Cup: Giavellotto prend la revanche de St Leger avec Eldar Eldarov à York pour l’équipe de Marco Botti | Nouvelles de la course

Giavellotto a renversé la vapeur sur son vainqueur de St Leger Eldar Eldarov pour s’assurer les honneurs de la Boodles Yorkshire Cup.

Eldar Eldarov, formé par Roger Varian, était le héros de la Classique à Doncaster, une course dans laquelle Giavellotto de Marco Botti a dépassé le poteau en quatrième mais a ensuite été promu troisième après avoir subi une interférence.

Dans une torsion sur le Knavesmire, Giavellotto a été celui qui a causé des interférences, mais suite à une enquête des commissaires, les classements sont restés inchangés dans la fonction d’un mile six stades.

Image:

L’entraîneur Marco Botti célèbre la victoire de Giavellotto dans la Yorkshire Cup





Neuvième derrière Broome lors de la Dubai Gold Cup à Meydan en mars, la chance de 14-1 s’est accélérée intelligemment pour prendre la tête sous Andrea Atzeni, mais s’est accrochée à gauche sous la pression, gênant à la fois le leader de longue date Quickthorn et Broome au loin. côté de la piste.

Entre-temps, Eldar Eldarov, qui faisait sa première apparition depuis l’automne, construisait une tête de vapeur plus près du rail des stands et chargeait à la maison pour être battu à seulement une demi-longueur, avec Broome seulement une longueur supplémentaire derrière en troisième.

Botti a déclaré: « Il est tombé un peu sur le dernier kilomètre, il n’a pas interféré avec le deuxième mais Andrea a dit qu’il était juste un peu au ralenti une fois qu’il a touché l’avant. L’année dernière, il a couru une énorme course dans le St Leger, il n’a pas eu beaucoup de chance à Dubaï avec le large tirage au sort, mais nous avons toujours pensé qu’il était un très bon stayer.

« Il est toujours très légèrement couru. C’était un bon peloton avec le vainqueur de St Leger et Broome là-dedans, mais je pensais que nous serions ici avec une chance. J’ai mis une ligne à travers la course à Dubaï, il a été tiré au sort 15 et ça ne s’est tout simplement pas déroulé comme prévu, mais nous étions convaincus qu’il ferait une bonne course. »

Il a ajouté : « C’est très important, ça a été quelques années calmes, donc avoir un cheval de ce calibre, c’est super. C’est super pour le personnel à la maison et pour le propriétaire, qui a élevé le cheval. »

Varian, quant à lui, était aussi heureux avec Eldar Eldarov que Botti l’était avec le vainqueur.

Image:

Eldar Eldarov et David Egan remportent le Cazoo St Leger à Doncaster





« Il court comme s’il était le meilleur cheval de la course. Il a donné 5 livres au vainqueur et il a donné 2 livres à Broome, c’était une très bonne course », a-t-il déclaré.

« C’était une très bonne course en vue de la Gold Cup. C’était plus d’un mile et six stades et nous avons toujours pensé qu’il obtiendrait la distance de la Gold Cup.

« Nous avons mis une ligne à travers sa course à Ascot en octobre, qui était son premier essai après ce voyage, mais c’était un terrain lourd ce jour-là, sur lequel il ne courra plus.

« Chaque fois qu’il a couru sur ce voyage, il a semblé qu’il ne faisait que commencer à la ligne et c’est pourquoi nous pensons que la Gold Cup lui conviendra, donc nous attendons cela avec impatience. Il est très polyvalent en ce qui concerne le terrain.

Il va vraiment sur n’importe quoi, il ne courra plus sur un terrain lourd, [but] à part ça il est assez polyvalent.

« C’était un bon essai pour la Gold Cup. C’est dommage qu’il n’ait pas gagné, mais je ne pense pas qu’il ait perdu quoi que ce soit dans la défaite. Aux poids, il a vraiment couru comme le vainqueur. »