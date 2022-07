Boo’d Up! Jussie Smollett et son petit ami Tawan Davis se promènent romantiquement dans les rues de Los Angeles (photos exclusives)

Jussie Smollet semble être dans son endroit heureux alors que les paparazzi l’ont repéré avec son petit ami Tawan Davis se promenant ensemble dans les rues de Los Angeles.

L’ancien acteur d'”Empire” a fait l’objet de nombreuses critiques depuis son procès controversé où il a été accusé d’avoir menti sur le fait d’avoir été victime d’un crime de haine. L’affaire s’est terminée par sa condamnation et Jussie a été condamné à 150 jours. L’acteur a purgé six jours avant d’être libéré alors qu’il fait appel du verdict.

Jussie Smollett sort avec son petit ami riche

Pendant ce temps, Smollett passe du temps avec son petit ami, Tawan Davis. Davis est le PDG de The Steinbridge Group, une société d’investissement immobilier et de gestion d’actifs. Selon son site Web, la société du PDG a investi plus de 425 millions de dollars dans les marchés résidentiels unifamiliaux urbains.

Jussie et Tawan ont été photographiés pour la première fois cette semaine par des photographes de Backgrid marchant le long d’un trottoir de Los Angeles, puis assis dans un parc.

Dans une série de photos, Jussie tend la main pour placer sa main sur le bas du dos de Tawan alors qu’ils entrent dans le parc. L’acteur de 40 ans portait des lunettes lors de la promenade ensoleillée avec sa compagne de 41 ans.

Jussie et Tawan sont liés depuis 2018

La nouvelle de la nouvelle romance de Jussie Smollett peut surprendre certains, mais les discussions sur la vie personnelle de la star et la relation de l’acteur tourbillonnent depuis un certain temps maintenant, Smollett rayonnait, “Je suis en couple et je suis heureux.” en discutant avec Page Six en 2018.

À peu près à la même époque, plusieurs forums anonymes discutant de la vie personnelle de l’acteur l’ont lié à Tawan. Des photos exclusives semblent confirmer leur relation pour la première fois.

Après leur visite au parc, Jussie a été photographié plus tard en train de nourrir Tawan avec une cuillère à la main.

Le couple en a discuté avec des paires de lunettes de soleil assorties alors qu’ils s’asseyaient et dînaient dans un bistrot de la région.

Ni Jussie ni Tawan n’ont confirmé publiquement qu’ils étaient dans une relation sérieuse.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par The Shade Room (@theshaderoom)