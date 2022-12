Boo, un garçon endormi, se prépare à aller au lit près de Golden

La vie au Grizzly Bear Refuge doit être passionnante, car Boo l’ours n’a pas encore couché la tête pour sa sieste hivernale.

Les gardiens du refuge situé à Kicking Horse Mountain Resort ont déclaré que même si beaucoup supposent que les ours sont tous endormis pour l’hiver, ce n’est pas nécessairement vrai. Il y a des preuves d’ours toujours dehors. Suite à un printemps tardif qui a entraîné une réduction de la disponibilité de nourriture naturelle, les animaux se sont nourris plus longtemps pendant les mois d’automne pour mieux se préparer à l’hibernation.

Boo, avec ses compagnons ours dans la nature, recherchera intensément de la nourriture et stockera de la graisse en fouillant à proximité de leurs tanières, puis en dormant la majeure partie de la journée avant de s’installer pour le grand sommeil.

“Ils fusionnent lentement dans chaque étape de leurs phases saisonnières, leur phase de dormance étant la dernière”, a déclaré le Grizzly Bear Refuge.

Boo reposera sa tête fatiguée lorsque l’option de chercher de la nourriture ne vaut apparemment plus la peine d’être recherchée. La volonté de se reposer peut être provoquée par la température, l’épaisseur de la neige, les heures d’ensoleillement et même le bruit à proximité.

Pour le moment, Boo est toujours un garçon occupé, à la recherche de restes, mais avec la chute des températures et un peu de neige dans les prévisions, il sera prêt pour sa sieste d’un jour à l’autre.

«Notre travail en tant que gardiens est de toujours fournir à Boo des options, de veiller à ce que les choses soient calmes, sûres et privées, et de diminuer les stimuli dans leur ensemble afin que Boo puisse passer à sa phase finale de son cycle annuel, un sommeil agréable et profond jusqu’à ce que printemps », a déclaré le refuge.

Bien qu’il semble que les mises à jour de Boo pourraient diminuer au cours des prochains mois alors qu’il attrape des Z, le refuge promet de ne pas laisser tomber les fans de Boo et publiera des photos et des vidéos à l’aide des données de l’appareil photo montrant un ours endormi très confortable, ronflant, voire péteux. .

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

OursOrLa Faune