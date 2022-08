‘Boo’ Milby Memorial 5k à La Salle au profit du groupe Alzheimer – Shaw Local

La course/marche « Boo » Milby Memorial 5k est prévue à 8 h le samedi 20 août, à partir de l’école Northwest, 229 O’Connor Ave., La Salle.

Inscrivez-vous en ligne sur runsignup.com. Inscrivez-vous uniquement en ligne jusqu’au 19 août.

L’inscription sur papier est acceptée lors de la cueillette des paquets au YMCA de la vallée de l’Illinois, 300 Walnut St., Pérou, de 17 h à 18 h le vendredi 19 août ou le jour de la course. L’enregistrement commence à 6h45 le samedi.

La course profite au groupe Illinois Valley Alzheimer.

Les frais d’inscription sont de 25 $ avant le 20 août, 35 $ le jour de la course et 5 $ de réduction pour les coureurs de Starved Rock.

Les groupes d’âge et les récompenses seront attribués hommes/femmes : 9 ans et moins, 10-12, 13-16, 17-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49 , 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 et plus.

Les participants qui se sont inscrits lors du processus d’inscription recevront un SMS avec leur temps peu après avoir franchi la ligne d’arrivée. Les résultats seront mis à jour tout au long de l’événement sur Starved Rock Runners, Run Sign Up et Racing Expectations.