Boo l’ours se prépare pour ses grands débuts avec l’ouverture du Kicking Horse Resort

L’attente est enfin terminée et le moment est arrivé.

Huez l’ours, les fans du monde entier auront la chance de poser leurs yeux sur le beau grizzly lorsque Kicking Horse Resort ouvrira ses portes pour l’été.

À partir du 27 mai, le refuge Grizzly Bear, le restaurant Eagle’s Eye et le Golden Eagle Express seront ouverts au public.

Boo, l’ours de 20 ans, est sorti de l’hibernation depuis le 12 mars lorsqu’il est sorti de sa tanière à la recherche de nourriture au refuge pour ours de Kicking Horse Mountain Resort près de Golden.

Alors qu’il est en vadrouille depuis quelques mois, le public n’a pas pu voir le gros duvet alors que le refuge s’apprêtait à ouvrir pour les horaires d’été.

Boo est une icône des médias sociaux, avec plus de 7 000 abonnés sur Instagram, dont beaucoup attendaient le jour de l’ouverture du refuge, se rendant sur Facebook avec des mots d’excitation.

Le grizzly vit dans une zone de 20 acres où il joue, se nourrit et explore dans cet habitat naturel à flanc de montagne, tout comme ses cousins ​​sauvages.

Les heures d’été de base pour Kicking Horse Resort, qui comprend le parc à vélos et la Via Ferrata, ouvrent le 23 juin et se poursuivent jusqu’au 4 septembre.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

OursOrLa Faune