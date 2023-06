Boo l’ours profite du soleil près de Golden

Depuis le 23 juin, le refuge Grizzly Bear est pleinement opérationnel et ouvert sept jours sur sept.

L’ours résident Boo a déjà été repéré par plusieurs amoureux des animaux. Il a été capturé d’en haut, par les cavaliers du télésiège du Kicking Horse Resort, éclaboussant dans un étang, se grattant le dos sur les arbres et se promenant près de la clôture pour se montrer aux invités. Beaucoup de ceux qui ont surpris Boo en action ont commencé à publier leurs photos et vidéos en ligne et à taguer @khgrizzlybearrefuge sur Instagram.

Boo est une icône des médias sociaux, avec plus de 7 000 abonnés sur Instagram, dont beaucoup attendaient l’ouverture du refuge et se sont rapidement rendus sur Facebook avec des mots d’excitation.

Le grizzly vit dans une zone de 20 acres où il joue, se nourrit et explore dans cet habitat naturel à flanc de montagne, tout comme ses cousins ​​sauvages.

Les principales heures d’été du Kicking Horse Resort, qui comprend le parc à vélos et l’escalade de la Via Ferrata, ont ouvert le 23 juin et se poursuivront jusqu’au 4 septembre.

Les personnes intéressées à rencontrer Boo, à distance bien sûr, peuvent consulter le site Web du Kicking Horse Resort ou visiter les services aux clients du pavillon de jour pour en savoir plus sur le refuge, l’histoire de Boo, la biologie de l’ours et la conservation du grizzli.

@Jen_zee

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

OursOrLa Faune