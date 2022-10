Boo du zoo de Brookfield! au zoo promet un plaisir incroyable – Shaw Local

Pour un bon moment hurlant, faites l’expérience de l’événement annuel Boo! au zoo, une fête d’Halloween qui plaira à toute la famille. Les samedis et dimanches jusqu’au 23 octobre, les visiteurs du zoo de tous âges peuvent profiter de créatures, de séances de photos mémorables, de friandises et de divertissements automnaux.

Les invités auront droit à un certain nombre d’événements pop-up fantasmagoriques, notamment Howl-O-Scenes, parrainé par Faegre Drinker. Ici, vous trouverez de nombreuses opportunités de photos saisonnières, comme une grande araignée gonflable sur une toile, et des personnages découpés pas si effrayants de fantômes, de dragons, de sorcières, de vampires et de créatures extraterrestres, ainsi que des balles de foin et citrouilles. De plus, dans tout le parc, il y a des cadres photo, des découpes et des panneaux d’affichage sur le thème d’Halloween représentant un chat noir, un serpent, des citrouilles empilées, un épouvantail et un monstre. Après avoir visité Boo! au zoo, les invités peuvent partager leurs photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag @BrookfieldZoo.

Les clients peuvent également tenter leur chance pour trouver leur chemin dans le labyrinthe de maïs «Crazed Maize» ou faire un tour sur le carrousel (payant), décoré dans un décor pas trop effrayant sur le thème d’Halloween. De la nourriture et des boissons d’automne saisonnières sont en vente dans des chariots de nourriture autour du zoo pour ceux qui ont faim.

Au cours de la Boo! les week-ends du zoo, plusieurs animaux du zoo seront nourris à la citrouille à 10 h 30. Ces adorables animaux peuvent jouer avec, manger et casser les courges dans le cadre du programme d’enrichissement du zoo. Les événements spéciaux d’alimentation comprendront: des chèvres le 15 octobre à Hamill Family Wild Encounters, des ours paresseux et des grands félins le 16 octobre, des gorilles des plaines de l’ouest le 22 octobre à Tropic World: Africa et des ours polaires et bruns le 23 octobre. à Great Bear Wilderness.

Les animaux ne seront pas les seuls à recevoir des friandises spéciales d’Halloween au zoo de Brookfield – les invités recevront des articles, gracieuseté de Ferrara Candy Company, à leur sortie du parc – se déroulant chaque jour de l’événement jusqu’à 16 h.

Découvrez des faits amusants sur les créatures de la nuit lors de chats spéciaux du zoo organisés chaque jour pendant Boo! au zoo. Découvrez le petit-duc maculé à 11 h au Hamill Family Play Zoo, les serpents à 11 h 30 au Feathers & Scales, les corbeaux à 13 h au Hamill Family Play Zoo et les chauves-souris frugivores de Rodrigues à 15 h 30 à Australia House.

Géants de l’ère glaciaire

Le plaisir ne s’arrête pas là. Huer! au zoo, les invités seront parmi les derniers à découvrir les géants de l’ère glaciaire avant que l’exposition à durée limitée ne s’éteigne le 30 octobre. Ici, vous pouvez rencontrer plus de 30 recréations animatroniques grandeur nature de géants qui parcouraient autrefois l’Amérique du Nord et L’Eurasie, y compris un mammouth laineux de 15 pieds de haut, un paresseux terrestre géant de 20 pieds de long, un oiseau géant de 12 pieds de haut, un redoutable chat à dents de sabre de 5 pieds de long et bien d’autres.

L’entrée au zoo de Brookfield coûte 24,95 $ pour les adultes, 17,95 $ pour les enfants de 3 à 11 ans et 19,95 $ pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Le stationnement est de 15 $. Pour éviter toute confusion avec les personnages costumés du Zoo de Brookfield, les costumes complets qui couvrent les visages ne sont pas autorisés pour les visiteurs de plus de 13 ans. Pour en savoir plus, visitez CZS.org/BooAtTheZoo.