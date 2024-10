Boo a l’air incroyable sur ce contrôleur Switch qui brille dans le noir

La plupart des joueurs de Mario savent que l’ennemi appelé Boo est un peu espiègle. Affrontez-en un de front et le fantôme se figera d’effroi. Cependant, si vous tournez le dos, il vous poursuivra sans pitié. Désormais, cette nouvelle manette Nintendo Switch capture en quelque sorte les côtés timides et les plus sournois du personnage avec un design intelligent qui brille dans le noir.

La manette Nintendo Switch sans fil Boo est fabriquée par PDP, la société également responsable des jolies manettes REALMZ qui abritent de petites figurines à l’intérieur (celle de Pikmin est particulièrement adorable). Dans un environnement éclairé, il ressemble à un vieux contrôleur ordinaire sur lequel figure l’art d’un Boo timide et rougissant. Cependant, éteignez les lumières et vous verrez une lueur dans le noir qui montre le personnage portant ses crocs avec confiance – nyahaha !

Le contrôleur coûte 54,99 $ et peut être acheté sur le site Web de PDP et Amazone. Si vous aimez vraiment le look, PDP et Amazone proposer un étui avec le même motif. Ainsi, que vous préfériez le boîtier ou la manette, l’un ou l’autre pourrait donner une touche fantomatique à votre configuration Nintendo Switch juste à temps pour Halloween. Et même si Boo n’est pas votre personnage préféré sur une manette, nous avons ce qu’il vous faut. Polygon a rassemblé des offres intéressantes sur de nombreux produits de jeux et de divertissement à prix réduit qui font partie du Prime Day d’octobre.