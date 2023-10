Alors que le rôle de l’intelligence artificielle augmente dans divers domaines, ses conséquences à long terme restent quelque peu mystérieuses.

Cependant, l’IA s’avère déjà être un outil incroyablement utile en médecine, avec le potentiel de faire émerger de nouvelles technologies médicales et même de sauver des vies.

Localement, Bonutti Technologies a récemment développé un appareil qui se fixe et se connecte aux téléphones intelligents et utilise la lumière UV pour désinfecter les surfaces en quelques secondes. L’invention s’appelle le dispositif UVCeed et elle est désormais disponible à l’achat par le public.

« Nous utilisons l’analyse prédictive pour estimer la réduction des bactéries », a déclaré Justin Beyers de Bonutti Technologies. « En fonction de quelques paramètres, nous vous indiquons combien de temps il faudrait traiter pour tuer un certain pourcentage de bactéries. Nous identifions en fait toute surface que vous regardez.

L’appareil est le premier du genre, permettant aux utilisateurs de surveiller avec précision le processus de désinfection par lumière UV, et il détruit une variété de virus et de bactéries, y compris le SRAS-CoV2 qui provoque le COVID-19.

« La lumière UV tue les virus et les bactéries, et cela en endommageant l’ADN ou l’ARN », a déclaré Beyers. « Cela empêche les bactéries de se répliquer. »

Justin Beyers est directeur de la recherche et du développement chez Bonutti Technologies, basé à Effingham, où il travaille depuis plus de 15 ans. Il est l’un des inventeurs de l’appareil UVCeed.

Beyers a expliqué que les lampes UV sont utilisées dans les hôpitaux depuis des années, en particulier au plus fort de la pandémie de COVID-19, mais que cet appareil rend l’utilisation des lampes UV pour désinfecter les surfaces beaucoup plus largement accessible.

Il a déclaré que le développement du dispositif UVCeed avait commencé en 2015.

Bonutti Technologies mène des recherches et développe des dispositifs médicaux, principalement ceux utilisés dans le domaine chirurgical.

« Ce que nous faisons, c’est que nous travaillons en quelque sorte comme un incubateur pour de nombreuses idées du Dr Bonutti », a déclaré Beyers à propos du fondateur et PDG de Bonutti Technologies, le Dr Peter Bonutti.

Beyers a déclaré que Bonutti Technologies avait travaillé avec un groupe d’analyse de l’Université Purdue sur plusieurs projets impliquant l’intelligence artificielle, notamment la construction d’un « réseau neuronal convolutif », quelque chose qui, selon Beyers, est un type de machine qui peut être utilisé pour créer des algorithmes plus précis ou prévisibles. résultats.

« Dans le domaine de l’IA, vous avez plusieurs approches différentes, dont les réseaux de neurones convolutifs », a déclaré Beyers. « Et l’un des moyens de créer un réseau neuronal convolutif est d’avoir besoin d’un énorme ensemble de données. »

Il a déclaré que les données sont divisées en données de formation et données de test, qui sont ensuite utilisées pour tester la précision du réseau neuronal convolutif.

« Et vous continuez à l’affiner jusqu’à ce que vous atteigniez l’intervalle de confiance souhaité », a-t-il déclaré. « Donc, si vous construisez votre propre IA, c’est comme ça que vous commencez à le faire. C’est ainsi que nous nous sommes en quelque sorte intéressés aux applications de l’IA en médecine.

Après avoir constaté à quel point l’IA pourrait être utile en médecine, Bonutti Technologies a commencé à utiliser un ensemble de données sur les arthroplasties du genou du Dr Bonutti pour prédire le risque de complications chez un patient après une intervention chirurgicale.

Selon Beyers, cet ensemble de données est « probablement l’un des plus grands ensembles de données sur les arthroplasties du genou réalisées par un seul chirurgien aux États-Unis et peut-être dans le monde ».

Les recherches tirées de ces ensembles de données permettront aux prestataires de soins de santé de prendre des décisions plus éclairées lorsqu’ils envisagent une intervention chirurgicale pour leurs patients.

« C’est une procédure très coûteuse et très douloureuse, il faut donc minimiser ce risque », a déclaré Beyers.

Grâce à ces données, Bonutti Technologies et des étudiants de l’Université Purdue ont développé un moteur d’IA capable de découvrir différents facteurs susceptibles d’augmenter le risque de complications chez les patients.

Bien que certains de ces facteurs, comme le poids du patient et le tabagisme, soient déjà connus, d’autres ne sont pas aussi évidents.

« Cela a commencé à déclencher des choses qui étaient au départ une surprise, mais ensuite nous avons en quelque sorte réussi à y remédier », a déclaré Beyers.

Par exemple, Beyers a déclaré que le moteur d’IA montrait que les veufs et les veuves connaissaient un taux plus élevé de complications dues à la chirurgie, en partie parce que ces patients sont plus susceptibles d’être seuls s’ils subissent une chute et que le risque de chute augmente également si ils sont seuls.

« Vous sortez dans un jour ou deux, et vous sortez seul », a déclaré Beyers à propos des chirurgies mini-invasives du genou.

Lors du développement de l’appareil, Beyers a déclaré que lui et le Dr Bonutti avaient examiné de près les appareils UV existants et travaillé pour créer un appareil plus convivial.

« Lorsque Peter et moi avons été confinés à cause du COVID, nous avons tous deux acheté une baguette UV, et leur utilisation n’est pas vraiment intuitive », a déclaré Beyers. « Vous ne pouvez pas voir la lumière UV, donc vous ne savez pas vraiment si cela fonctionne. »

Il a expliqué que l’utilisateur d’une baguette UV ne peut pas être sûr de l’endroit où la désinfection a lieu ni de la durée pendant laquelle la lumière doit rester dans une zone donnée, contrairement à l’appareil UVCeed.

« Nous mesurons la distance et nous calculons l’énergie totale délivrée à cette zone », a déclaré Beyers.

Beyers a expliqué que puisque la lumière UV peut endommager la peau, l’appareil a été programmé avec une IA pour surveiller le trajet de la lumière UV pendant que l’utilisateur désinfecte une zone.

Si une partie du corps humain ou animal est détectée dans la zone à désinfecter, la lumière s’éteint automatiquement.

Beyers a déclaré que même si l’appareil était initialement destiné aux voyages, UVCeed a commencé à constater un intérêt accru pour le produit de la part des nouvelles mères qui peuvent utiliser l’appareil pour garder les zones propres pour leur bébé.

« Il peut faire une tétine en dix secondes environ », a-t-il déclaré.

L’appareil UVCeed reconnaît presque toutes les surfaces, car il collecte des données anonymes auprès des utilisateurs sur différentes surfaces et sur toute différence que cela pourrait faire dans l’efficacité avec laquelle la lumière nettoiera une surface particulière, ainsi que sur le temps que cela pourrait prendre par rapport à d’autres surfaces.

« Tout est autonome, mais l’interface Bluetooth est la façon dont nous nous connectons au téléphone, et c’est ainsi que le logiciel communique avec l’appareil », a déclaré Beyers. « Nous utilisons les caméras pour calculer la distance, puis nous avons ici un télémètre IR (infrarouge) que nous utilisons pour calculer la distance.

« Et puis nous utilisons une combinaison de ces deux lectures pour déterminer la distance réelle. »

Il a également expliqué que même si une lumière peut être vue provenant du téléphone lorsque l’appareil est en cours d’utilisation, il ne s’agit pas d’une lumière UV. C’est la lampe de poche du téléphone, et elle est utilisée par l’appareil pour montrer à l’utilisateur la zone qu’il traite.

Beyers a déclaré que son objectif était de créer ce qui est essentiellement une « réalité augmentée » dans laquelle l’utilisateur peut voir des choses qu’il ne pourrait pas voir sans l’appareil.

« Nous créons un modèle tridimensionnel de la zone traitée, et c’est ainsi que nous savons combien d’énergie est injectée dans chaque emplacement », a-t-il déclaré. « Pour ce faire, nous devons en quelque sorte déterminer où se trouve le plan plat sur lequel nous travaillons. La véritable partie de l’IA réside davantage dans la vision de la machine.

Avant de développer le dispositif UVCeed, Beyers a déclaré que Bonutti Technologies travaillait sur un dispositif utilisant une onde sonore de 1 mégahertz pour perturber les biofilms.

Il a expliqué que des biofilms se développent autour des bactéries qui se posent sur le corps et l’encapsulent.

« Et lorsqu’ils sont dans cette combinaison de biofilm, cela devient difficile à traiter car ils réagissent différemment aux antibiotiques, mais ils ont aussi cette barrière physique », a déclaré Beyers.

Selon Beyers, les biofilms sont fréquents dans les infections des sinus.

Bien qu’il ait déclaré que lui et d’autres développeurs de l’appareil étaient enlisés par des problèmes liés au brevet de l’appareil, il a déclaré que cela les avait inspirés à créer l’appareil UVCeed.

Beyers espère que le dispositif UVCeed suscitera une certaine prise de conscience quant aux risques associés aux virus et aux bactéries et à l’importance de garder les surfaces propres.

Beyers a déjà vu le potentiel de l’IA en tant qu’outil de développement de la technologie médicale et il s’attend à ce que la tendance de l’IA dans le domaine médical s’accentue dans les années à venir. Mais il a déclaré que les développeurs de ce type de technologie devront d’abord se conformer aux réglementations logicielles « très rigides » de la FDA qui, selon lui, semblent s’assouplir un peu.

« Je pense que nous nous trouvons en quelque sorte à un point d’inflexion où nous allons assister à une forte augmentation », a-t-il déclaré à propos de l’utilisation de l’IA dans le domaine médical. « Ce que nous commençons à voir, c’est qu’ils commencent à publier des documents d’orientation sur l’utilisation de l’IA, de sorte que lorsque certains d’entre eux peuvent commencer à obtenir l’autorisation, cela ouvre la possibilité à beaucoup de gens de faire passer leurs appareils. ou un logiciel via.

« Je pense que le potentiel était là, mais la réglementation n’était pas encore tout à fait prête, et je pense que maintenant nous commençons à voir un changement dans la réglementation. »

Il a également noté qu’à mesure que davantage d’ensembles de données seront collectés, l’IA continuera à devenir plus précise et donc plus efficace.

« Je pense que nous en verrons beaucoup plus », a déclaré Beyers.

L’appareil UVCeed peut être acheté chez uvceed.com et ça peut être de l’avoine amazon.com