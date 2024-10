Bonus UFC 308 : Khamzat Chimaev et Ilia Topuria en tête de la liste des 5 lauréats

Khamzat Chimaev et Ilia Topuria ont tous deux été largement récompensés pour avoir réalisé des exploits presque impossibles.

Les deux combats en tête d’affiche de l’UFC 308 samedi ont produit deux des finitions les plus choquantes de mémoire récente, Chimaev soumettant Robert Whittaker avec une soumission brutale et à couper le souffle, et Topuria défendant avec succès son titre dans l’événement principal avec un KO au troisième tour. du légendaire Max Holloway.

Les deux combattants ont reçu 50 000 $ de bonus Performance of the Night, a annoncé le PDG de l’UFC, Dana White, lors de la conférence de presse d’après-combat.

Chimaev n’est devenu que le deuxième combattant à soumettre Whittaker et le premier depuis octobre 2011, avant même que Whittaker ne soit à l’UFC. Quant à Topuria, il est devenu le premier combattant à remporter une victoire par élimination directe contre Holloway, ancien champion de l’UFC et vétéran de 34 combats professionnels.

L’UFC 308 a été une soirée pleine d’action et l’équipe de White a jugé bon de distribuer un bonus supplémentaire de Performance de la nuit, celui-ci étant attribué à Shara Magomedov, plus connue sous le nom de « Shara Bullet ».

Le poids moyen invaincu a ouvert la carte principale avec un KO passionnant d’Armen Petrosyan qui l’a vu lancer des coups de poing arrière consécutifs pour mettre Petrosyan à terre pour le décompte.

Le combat de la nuit a consisté en une bataille préliminaire entre Mateusz Rebecki et Myktybek Orolbai.

Rebecki et Orolbai se sont brutalisés pendant trois rounds, Orolbai en particulier ayant l’air pire alors que son œil droit a enflé jusqu’à atteindre une taille ridicule. En fin de compte, Rebecki a remporté une décision partagée, même si les deux hommes quittent Abu Dhabi avec des bonus bien mérités.

Une omission notable de la liste des bonus était le poids mi-lourd Ibo Alsan, qui n’a eu besoin que de 51 secondes pour éliminer Raffael Cerqueira. Bien que White ait déclaré qu’ils n’accorderaient pas un sixième bonus de 50 000 $, il a assuré qu’Aslan recevrait un bonus d’un montant non divulgué.