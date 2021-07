Bonus de pluie : une Japonaise arrêtée après avoir fait jaillir de l’eau à la flamme olympique alors que les manifestations anti-Jeux se poursuivent (VIDEO)

Kayoko Takahashi a été capturée dans des images qui se sont depuis propagées sur les réseaux sociaux, tentant apparemment d’éteindre la flamme avec un pistolet à eau pour enfant alors que la torche traversait Mito, la capitale de la préfecture japonaise d’Iberaki.

Le bref clip montre la manifestante de 53 ans tirant de l’eau sur la torche alors qu’elle passait devant elle, criant : « Pas de Jeux Olympiques » et « Arrêtez les jeux » – mais Takahashi n’a pas réussi à éteindre la flamme, car le coureur tenant la torche l’a dépassée sans autre incident.

Selon des informations locales, elle a ensuite été détenue par un membre de l’équipe de sécurité et arrêtée plus tard par la police.

La flamme est considérée par beaucoup comme un symbole de l’omniprésence olympique – mais a en effet été éteinte à plusieurs reprises dans le passé, pour des raisons à la fois délibérées et accidentelles.

La protestation de Takahashi avant les jeux de Tokyo reflète une opposition plus large dans le pays à un événement d’une semaine qui progresse alors que les épidémiologistes rapportent des tendances concernant la propagation de Covid-19 à Tokyo et ailleurs au Japon – au milieu des craintes qu’un afflux d’athlètes étrangers et le personnel de soutien pourrait entraîner une vague d’infections accrues.

Des estimations récentes suggèrent que seulement 14% de la population japonaise sont vaccinés contre Covid-19 – tandis qu’un sondage d’opinion réalisé ces dernières semaines a suggéré que jusqu’à 80% de la population japonaise s’oppose aux Jeux olympiques qui ont lieu cet été, un an après qu’il ait été retardé en raison de l’apparition de la pandémie.

Pendant ce temps, alors qu’il ne reste que deux semaines avant le début des jeux, les organisateurs réfléchissent à une interdiction pour les spectateurs d’assister aux événements tout au long de l’événement.

Il a été annoncé le mois dernier que 10 000 fans locaux seraient autorisés à y assister – mais ces plans semblent avoir subi des revers après l’opposition du public.

« Politiquement parlant, ne pas avoir de spectateurs est désormais inévitable« , a déclaré le parti au pouvoir au Japon via Reuters, alors qu’il a également été rapporté que l’état d’urgence de Tokyo serait prolongé jusqu’au 22 août.

Jusqu’à présent, le Japon a enregistré plus de 800 000 cas de Covid-19 et 14 800 décès depuis le début de la pandémie – mais les inquiétudes du public augmentent en raison de la perception d’un déploiement lent du vaccin.