Bonus de 250 $ pour le match Bills vs Dolphins

Le Code promo DraftKings pour Bills vs. Dolphins le jeudi soir, le football offre aux nouveaux clients 250 $ de bonus pour seulement 5 $ de pari une fois qu’ils s’inscrivent et déposent sur leur nouveau compte avant le coup d’envoi au Hard Rock Stadium (20h20 HE sur Amazon).

Les nouveaux utilisateurs peuvent également bénéficier d’un bonus de dépôt pouvant atteindre 1 000 $ et d’un pari bonus supplémentaire de 50 $ lors du processus d’inscription avant tous les matchs de la NFL cette semaine, ainsi que d’un abonnement de quatre semaines à NFL+ Premium.

Vous avez déjà un bonus DraftKings ? Découvrez les promotions du meilleurs sites de paris NFL avant le coup d’envoi de jeudi.

Code promo DraftKings pour Bills vs. Dolphins : pariez 5 $ pour obtenir 250 $, un bonus de dépôt de 1 000 $ et plus

Code promotionnel DraftKings – Septembre 2024

Inscrivez-vous simplement, effectuez un dépôt et placez votre premier pari pour réclamer chaque partie du bonus DraftKings NFL. Voici l’intégralité de l’offre de bonus en plusieurs parties :

L’inscription initiale et le dépôt vous permettront de bénéficier du pari bonus de 50 $ (à payer instantanément) et du pari de 20 % sur votre dépôt. Ensuite, placez un pari de 5 $ ou plus sur Bills vs. Dolphins ou sur les cotes de la semaine 2 de la NFL de votre choix.

Que vous gagniez ou perdiez, 250 $ de paris bonus seront instantanément ajoutés à votre compte (en plus de tous gains potentiels). Les paris bonus seront payés en 10 versements de 25 $.

Au total, le code promo DraftKings vaut jusqu’à 1 300 $ en bonus. DraftKings propose également de nombreuses promotions en cours telles que des offres de pari et d’obtention, des augmentations de bénéfices et l’échange de couronnes contre des fonds de jeu supplémentaires.

Code promo DraftKings pour la NFL : réclamez Pariez 5 $, obtenez 250 $ plus 1 mois de NFL+ Premium gratuit

DraftKings Sportsbook propose désormais un cadeau supplémentaire à tout nouveau client qui s’inscrit sur notre site Lien vers le code promotionnel DraftKings:un abonnement mensuel gratuit à NFL+ Premium.

Après l’inscription, un e-mail sera envoyé à l’adresse du nouveau client avec des instructions détaillant comment utiliser votre mois gratuit de NFL+ Premium.

Avec NFL+ Premium, vous pouvez regarder NFL RedZone, les rediffusions de matchs et bien plus encoreIl s’agit d’une valeur de 15 $/mois que DraftKings offre gratuitement aux nouveaux clients au cours des premières semaines de la saison NFL.

Cotes, aperçu et pronostics du match Bills vs. Dolphins Thursday Night Football pour la semaine 2 de la NFL : code promo DraftKings NFL

Trois des quatre équipes de l’AFC Est ont un bilan de 1-0 après la semaine 1 et deux d’entre elles s’affronteront jeudi alors que les Buffalo Bills rendront visite à leurs rivaux, les Miami Dolphins, au Hard Rock Stadium pour ouvrir le calendrier de la semaine 2 de la NFL.

DraftKings propose de nombreux marchés d’accessoires de joueurs de la NFL pour le jeu et n’importe lequel d’entre eux peut vous qualifier pour le bonus de bienvenue lorsque vous cherchez à placer votre premier pari de 5 $ ou plus, y compris les cotes des buteurs TD à tout moment :

Cotes des buteurs de TD à tout moment entre Bills et Dolphins

Comment s’inscrire pour obtenir un code promotionnel DraftKings pour la NFL

S’inscrire avec le Promotion NFL de DraftKings c’est facile, car il n’y a aucun code promotionnel. Il suffit de vous inscrire via l’un de nos liens et vous serez automatiquement éligible. Une fois inscrit et avoir effectué un dépôt, vous serez éligible aux deux premières parties de l’offre.

Ensuite, placez simplement votre premier pari de 5 $ ou plus et qualifiez-vous automatiquement pour 250 $ de paris bonus. Suivez les étapes ci-dessous pour vous inscrire, commencer et réclamer vos bonus :

Cliquez sur notre Lien vers le code promotionnel DraftKingssélectionnez votre état et cliquez sur « Rejoindre maintenant » (aucun code promotionnel n’est requis).

Remplissez les informations demandées.

Déposez au moins 10 $ en utilisant votre mode de paiement préféré.

Placez votre premier pari de 5 $ ou plus sur le pari de votre choix.

À partir de là, votre pari bonus de 50 $ arrivera et votre bonus de dépôt sera activé. Une fois le premier pari placé, 250 $ supplémentaires en paris bonus seront ajoutés à votre compte.

Tous les paris bonus doivent être utilisés dans les sept jours suivant leur émission sur DraftKings. Cliquez sur notre lien de code promotionnel DraftKings pour connaître les conditions générales complètes.

Cliquez sur ceci Lien vers le code promotionnel DraftKings pour connaître les conditions générales complètes.

