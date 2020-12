Le capitaine de la Juventus, Leonardo Bonucci, s’est excusé auprès des fans du club pour la triste performance de son équipe et de celle de son équipe lors de leur défaite 3-0 à domicile contre la Fiorentina en Serie A.

Les erreurs de Bonucci ont conduit directement à deux buts de la Fiorentina mardi et il leur a également offert plusieurs autres occasions.

«La pire Juventus de cette première moitié de saison. Je m’excuse auprès des fans en mon nom, avant tout. Rien à ajouter », a-t-il déclaré sur Instagram.

Personnage fougueux qui célèbre les buts avec un geste qui suggère que ses détracteurs se lavent la bouche, Bonucci a repris la capitainerie en l’absence de Giorgio Chiellini qui a été en proie à des blessures au cours des 18 derniers mois.

Curieusement, la performance abjecte de la Juve est survenue trois jours après une victoire 4-0 à Parme, ce qui suggérait qu’ils commençaient à prendre forme sous Andrea Pirlo, qui n’avait jamais été entraîneur au niveau senior avant de se voir confier le rôle à la fin de la saison dernière.

L’équipe de Pirlo a semblé bonne dans les patchs cette saison, en particulier lors de leur victoire 3-0 à Barcelone en Ligue des champions, mais leur incohérence les a laissés avec une bataille difficile pour prolonger leur série de neuf titres successifs de Serie A.

Ils en ont remporté six, six nuls et perdu l’un des 13 matches de championnat sous sa direction, les laissant quatrième et sept points derrière le leader de l’AC Milan.

Le match de mardi a également été une nuit misérable pour l’ailier de la Juventus Federico Chiesa contre son ancien club.

L’ailier de la Fiorentina Cristiano Biraghi a déclaré qu’il connaissait les faiblesses de Chiesa et les a exploitées.

«Chiesa a cet incroyable changement de rythme qui peut causer de gros problèmes. Cependant, vu que je le connais très bien, je me rends également compte qu’il n’aime pas être attaqué et qu’il a du mal à suivre et à défendre », a-t-il déclaré. «Alors j’ai essayé de l’attaquer et ça a bien fonctionné.

(Écriture par Brian Homewood; Édité par Christian Radnedge)