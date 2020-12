PULLMAN, Washington: Isaac Bonton a récolté 15 points, sept passes et trois interceptions, DJ Rodman a marqué tous ses 13 points, un sommet en carrière en seconde période et l’État de Washington a battu l’État de l’Oregon 59-55 mercredi soir.

Alzaj Kunc et Noah Williams ont chacun marqué 12 points pour WSU (3-0, 1-0 Pac-12).

Oregon State a marqué les huit derniers points de la première mi-temps et a ouvert la seconde avec une course de 7-0 pour ouvrir une avance de 10 points qui correspondait au plus grand du match et Dearon Tucker a effectué deux lancers francs pour en faire 39 -29 à voir avec 14:24. jouer. Efe Abogidi a répondu par un dunk pour commencer une course de 24-7 qui a donné aux Cougars une avance de 53-46. Rodman a marqué tous ses points sur ce tronçon et son troisième pointeur à 3 a mis fin au sprint avec 5:47 à faire.

Zach Reichle a marqué 12 points et Warith Alatishe a ajouté 11 points, 10 rebonds et deux blocs pour l’État de l’Oregon (2-1, 0-1).

Reichle a frappé un 3 points et Ethan Thompson a effectué 1 des 2 lancers francs pour réduire le déficit de l’Oregon State à un point avec 59 secondes à faire. Kunc a effectué deux tirs fautifs, et après que Reichle a raté un 3, Bonton a fait un lancer franc pour couvrir le score à 6 secondes de la fin.

Les équipes se sont combinées pour faire 2 des 13 hors du terrain dans les 5 dernières minutes.

Bonton, qui a marqué une moyenne de 15,3 points en tant que junior la saison dernière, n’a fait que 4 sur 18 sur le terrain et n’a tiré que 23,7% cette saison (14 sur 59).

Abogidi, une recrue nigériane de 6 pieds 10 pouces, a terminé avec sept rebonds, trois blocs et deux interceptions.

