Bons repas et événements d’automne prévus pour le week-end – Shaw Local

1 – Goûter le burgoo du dimanche matin à Utique. Ou profitez du 52e festival annuel de Burgoo de 11 h à 18 h le samedi ou de 9 h à 17 h le dimanche. Le festival présente plus de 375 vendeurs de produits faits à la main, faits maison, vintage et alimentaires dans tout le centre-ville d’Utica. Le ragoût est cuit lentement pendant la nuit du samedi soir et servi le dimanche matin jusqu’à épuisement des stocks le long des rives du canal de l’Illinois et du Michigan. Il y a aussi un spectacle de voitures classiques de 13 h à 18 h et des spectacles, des jeux pour enfants et une démonstration de forge. Le tirage 50/50 est fixé à 17h. Pour plus d’informations, rendez-vous sur lasallecountyhistoricalsociety.org ou rendez-vous sur Facebook @lasallecountyburgoo.

Des soldats reconstitueurs de la guerre civile de l’Union participent à une scène de bataille lors de l’événement Shadow of the Blue and Grey de Princeton le samedi 9 octobre 2021. (Photo RCB/Mike Vaughn)

2 – Profitez d’une expérience d’apprentissage unique sur la guerre civile ce week-end à Princeton. Les ombres du bleu et du gris sont programmées samedi et dimanche au City County Park. L’événement annuel se concentre sur la préservation et la promotion de l’histoire de l’ère de la guerre civile à travers des artisans de l’histoire vivante, des reconstitutions de batailles, de la musique et des conteurs. Les portes s’ouvrent à 9 h. Un exercice d’artillerie confédéré est fixé à 9 h 15 ; un exercice d’artillerie syndicale à 9 h 45 ; une présentation de thé victorienne à 10h30 ; une présentation de la subvention générale à 11h30 ; un saut à la poêle à 12h30 ; une présentation du président Lincoln à 13 h. Une bataille aura lieu à 15 h samedi et une à 14 h dimanche. Les Scouts de Granville animeront un stand de restauration de 10h à 14h. www.shadowsbluegray.com/ pour plus d’informations.

3 – Profitez d’un barbecue samedi à Ottawa. Le Smoketober Fest inaugural occupera le bloc Jordan de midi à 18 h. Vingt et un chefs différents visent à remporter la première place du concours. Smoketober Fest sera plus qu’un simple barbecue : il proposera également des lancers de hache, des sacs, un taureau mécanique, une tombola 50/50 et des performances musicales de Christopher Corkery et Whiskey Bent. Les billets achetés après le 1er octobre coûteront 20 $. Rendez-vous sur la page Facebook du Centre des visiteurs d’Ottawa Illinois pour plus d’informations.

4 – Fête comme un samedi viking en Norvège. Le Norway Community Center, 3676 E. 2603rd Road, Sheridan, proposera du lutefisk, de la morue, du jambon, du kumla, du hareng mariné et crémeux, des boulettes de viande, du chou, du fromage Jarlsburg, des pains spéciaux, une grande variété de salades, ainsi que des desserts norvégiens à profusion : gaufres avec sauce aux airelles, kringla, lefse, rommegrot et guma, pour n’en nommer que quelques-uns. Des plats à emporter sont également disponibles. Achetez vos billets tôt car le nombre de places est limité et seuls les billets à l’avance sont vendus. Aucun à la porte. Choisissez les places assises de 15 h 30 ou de 17 h 30 : 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants (moins de 8 ans). Pour réserver votre place, appelez Dave Johnson, président du conseil d’administration du musée Norsk, au 815-343-5070.

Le programme Ghosts of Ottawa Past de la Reddick Mansion Association aura lieu les vendredi 7 et samedi 8 octobre. Deux visites auront lieu chaque soir à 19 h et 21 h. Le coût est de 25 $ par personne. Parce que chaque visite est limitée à 20 personnes, les réservations sont fortement recommandées. (Photo fournie par Lorraine McAllister)

5 – Visite vendredi et samedi avec les fantômes du passé d’Ottawa. La Reddick Mansion Association présentera le programme Ghosts of Ottawa Past les vendredi 7 et samedi 8 octobre. Deux visites guidées auront lieu chaque soir à 19 h et 21 h. Le coût est de 25 $ par personne. Parce que chaque visite est limitée à 20 personnes, les réservations sont fortement recommandées. Pour réserver, appelez le Reddick Mansion au 815-433-6100 ou visitez le site Web à www.reddickmansion.org Le stationnement sera réservé sur Lafayette Street et sur Columbus Street pour les invités.

