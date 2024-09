Bons plans : le Pixel 9 Pro Fold est là, le petit Pixel 9 Pro est disponible dans une semaine

Nous avons accueilli le Google Pixel 9 vanille et le produit phare Pixel 9 Pro XL à la fin du mois d’août, maintenant l’attention se tourne vers le petit Pro et le pliable de nouvelle génération de Google.

Le Google Pixel 9 Pro Fold passe à un format d’image plus traditionnel de 20:9 pour l’écran de couverture, contre 17,4:9 pour le Pixel Fold original. De plus, l’écran interne s’agrandit considérablement avec la nouvelle diagonale de 8 pouces. Il y a aussi le chipset Tensor G4 plus efficace, mais cela couvre à peu près les principales mises à niveau de cette année.





Le Google Pixel 9 Pro n’est pas encore là, il sera lancé le 16 septembre (lundi). Bien qu’il ne soit pas le plus petit flagship du marché (le Galaxy S24 et l’iPhone 15 Pro sont tous deux plus petits), il se distingue par son périscope de 48 MP de 113 mm et son appareil photo ultra grand angle de 48 MP, ainsi que par son appareil photo selfie ultra grand angle de 42 MP.



Google Pixel 9 Pro à venir le 16 septembre

mise à niveau de stockage gratuite

200 £ de crédit supplémentaire lors de l’échange

Notez que les Pixel 9 Pro et 9 Pro Fold sont livrés avec une mise à niveau de stockage gratuite. De plus, Amazon offre un crédit supplémentaire en guise de bonus lors de l’échange d’un ancien appareil.

Cela s’applique également aux Google Pixel 9 et 9 Pro XL, tous deux bénéficient d’une mise à niveau de stockage gratuite et d’un bonus de reprise.









La Google Pixel Watch 3 sera commercialisée à partir de mardi. Cette génération est proposée en taille 41 mm comme les deux premières, mais vous pouvez désormais opter pour un modèle plus grand de 45 mm également. En plus de l’augmentation de la taille de l’écran de 1,2″ à 1,4″, vous obtenez également une batterie plus grande de 420 mAh (au lieu de 307 mAh).





Samsung a lancé cette année une nouvelle catégorie de montres, la Galaxy Watch Ultra. Elle est étanche jusqu’à 100 m et dispose d’un capteur ECG intégré. L’écran de 1,5″ peut atteindre 3 000 nits et la batterie de 590 mAh offre une grande endurance.





Il n’y a pas de modèle Classic cette année, mais il y a la Galaxy Watch7. Elle est disponible en 40 mm et 44 mm (écrans de 1,3″ et 1,5″, respectivement) et dispose également d’un capteur ECG. Cette montre et l’Ultra peuvent également surveiller votre tension artérielle et la température de votre peau. Bien qu’elle ne soit pas aussi robuste, elle est tout de même certifiée pour une résistance à l’eau de 50 m, ce qui devrait suffire à la plupart des gens.





Si vous voulez quelque chose d’abordable, la Galaxy Watch FE possède de nombreuses fonctionnalités similaires : elle est conçue pour une autonomie de 50 m, un ECG et une mesure de la tension artérielle, et elle est même dotée d’un verre saphir. Notez que les membres Prime Student peuvent bénéficier d’une remise supplémentaire sur les montres.





Enfin, les Google Pixel Buds Pro 2 méritent d’être mentionnés : le nouveau chipset Tensor A1 promet une réduction du bruit deux fois supérieure à celle des Pros d’origine. Cependant, ils ne seront pas lancés avant la fin du mois, nous devrons donc les revoir.





