Les jeux FAU-G: Fearless et United Guards de nCore Games basés sur les forces armées indiennes ont finalement été lancés aujourd’hui après des mois d’anticipation et de battage médiatique. Le jeu a été lancé le même jour que le pays célèbre son 72e Jour de la République, en ligne avec le thème du jeu qui tourne autour des forces armées indiennes. Dans une déception pour certains utilisateurs, FAU-G: Fearless and United Guards n’a été lancé que pour les smartphones Android pour le moment. Le jeu a été répertorié pour la première fois sur le Google Play Store en novembre, lorsque les pré-inscriptions pour FAU-G avaient commencé. On ne sait pas quand FAU-G sera lancé pour les utilisateurs d’Apple iPhone.

Maintenant, FAU-G est disponible au téléchargement sur Google Play Store et le fichier de téléchargement fait un peu plus de 430 Mo en taille. Le jeu, une fois téléchargé, occupe un total de 622 Mo sur votre smartphone. Le jeu commence avec un écran d’accueil standard, qui montre le personnage principal de FAU-G, le lieutenant Singh au milieu. Dans le coin supérieur droit, l’interface affiche tous les points de récompense, une option de paramètres et une icône «plus» qui vous amène aux «achats intégrés». L’écran d’accueil s’appelle «Base». Dans le coin supérieur droit, il montre le nom d’utilisateur, ainsi que la carte de progression, qui s’appelle Honor Road et montre le classement actuel de l’utilisateur. En bas, il y a deux boutons – « Store » et « Play », à partir desquels le bouton Store vous amène au magasin en jeu où vous pouvez acheter des armes, sélectionner des chargements et acheter des jetons. Actuellement, FAU-G n’a que le mode campagne en direct, le jeu montrant qu’un match à mort par équipe et un mode en ligne gratuit pour tous seront bientôt disponibles.

Le mode campagne commence par un monologue animé du Lt Singh, qui raconte les événements de l’affrontement dans la vallée de Galwan du 15 juin, lorsque des soldats indiens ont été pris au dépourvu par les forces chinoises à la frontière de la vallée de Galwan, suivi d’un glissement de terrain qui tue les deux du Lt Singh. coéquipiers. L’histoire du jeu s’inspire de cet affrontement et raconte comment le Lt Singh s’infiltre dans les camps chinois afin de rechercher ses coéquipiers.

Maintenant, l’histoire commence par un joli crochet qui intéressera instantanément de nombreux Indiens au scénario qui suit. Le jeu s’ouvre avec un tutoriel qui donne une idée des commandes, du concept et des différents facteurs tels que le rajeunissement de la santé, le suivi de la mission, le choix des armes, etc. Les graphismes de FAU-G sont plutôt jolis et les détails sont beaux sur l’écran d’un smartphone. Le gameplay est également fluide et nous n’avons connu aucun décalage ou pixellisation lors de notre premier match. Cependant, la première mission du jeu est un peu trop longue, avec un compte à rebours de plus de 21 minutes pour que le Lt Singh retrouve ses coéquipiers. Au départ, il n’y a pas d’armes à feu ni d’armes à feu, car le jeu se déroule dans le choc de la vallée de Galwan, où l’utilisation d’armes à feu n’est pas autorisée. Par conséquent, tout ce que nous obtenons, ce sont des armes de mêlée pour vaincre nos ennemis de l’autre côté de la frontière.

Alors que FAU-G: Fearless and United Guards offre de bons graphismes avec un gameplay décent, les niveaux de difficulté du jeu pourraient être un peu trop difficiles pour certains joueurs sur smartphone. Lors de notre premier test, nous avons joué au jeu pendant environ une heure et avons à peine dépassé la première mission une fois. En termes de gameplay, les séquences de combat semblent parfois être un frein et beaucoup trop difficiles, car environ sept à huit soldats entourent le Lt Singh dans les dernières étapes de la première mission. En dehors de cela, la première mission permet uniquement aux joueurs de ramasser des armes de mêlée comme des tiges et des bâtons qui sont lâchées par les ennemis vaincus par le Lt Singh. Le reste du temps, les utilisateurs se retrouvent avec un combat au corps à corps, qui prend un certain temps pour vaincre chaque ennemi. De plus, être entouré de sept à huit soldats (certains d’entre eux portant des armes de mêlée) rend les choses un peu trop difficiles à certaines étapes. Il n’est pas non plus très possible de ramasser des armes au milieu de la bataille, étant donné que plusieurs soldats ennemis tirent sur le Lt Singh en même temps.

En termes d’armes, le jeu permet aux utilisateurs de ne conserver que deux armes en un seul chargement à la fois. Les armes de mêlée comme les bâtons et les épées ont une vie, qui diminue à chaque coup. En moyenne, une arme de mêlée permet aux utilisateurs environ 10 à 12 coups en une vie. Afin de choisir des armes, la méthode est familière car elle oblige les utilisateurs à marcher dessus pour choisir un objet. Toutes les scènes coupées, voix off et dialogues de FAU-G: Fearless et United Guards sont en hindi avec des sous-titres en anglais. Afin de rajeunir leur santé et leur endurance, les utilisateurs doivent s’asseoir à côté d’un feu de joie. Il faut environ 15 à 20 secondes pour que la santé se régénère complètement.

Malgré un gameplay décent et de superbes graphismes, il est peu probable que FAU-G: Fearless and United Guards devienne accro aux utilisateurs après leur première rencontre, car les séquences de combat difficiles et singulières le rendent un peu monotone, du moins dans la première mission. Cependant, le jeu tient sa promesse de créer un jeu vraiment nouveau et offre de superbes graphismes avec des commandes et une interface utilisateur simples et conviviales. Et bien que le jeu puisse ne pas sembler aussi raffiné que les titres auxquels il est comparé, il y a beaucoup de possibilités d’amélioration au sein de FAU-G. Il peut être sûr de supposer que nCore Games continuera à améliorer l’expérience avec des mises à jour périodiques au fil du temps.