Bons cocktails sanglants – Shaw Local

Un Bloody Mary, riche en tomate et en épices, peut être un réveil, un remède contre la gueule de bois et parfois un repas en soi. Nous avons dispersé les banlieues pour trouver les versions les plus savoureuses, les plus piquantes et les plus formidablement garnies de ce cocktail classique du matin.

Maison Nobel 305 W. State Street, Genève Noho Bloody Mary : House Bloody Mary, qui comprend des olives, du citron, du céleri au citron vert et du cornichon, servi avec un bâtonnet de viande et de fromage, une pince de crabe, des crevettes, du bacon, du cornichon, du céleri, des olives et un dos de bière .

Brasserie Bulldog 1501 S.RT. 31, MCHENRY La base du Bloody Mary de ce restaurant est un mélange de Longbranch Bloody Mary, une touche de Guinness, une pincée de sauce Worcestershire, ainsi qu’une pincée de Tabasco. Il est terminé avec une pincée de sel de céleri.

Taverne et robinet de Brick House 1461 Butterfield Road, Downers Grove The Brick House Tavern and Tap propose sa signature “Bloody Good Mary” avec du Vokda fait main de Tito, du Zing Zang, de la Guinness et du jus de cornichon, et le garnit d’un œuf farci, de salami, de cheddar fumé et d’une brochette d’olives. Disponible à tout moment, pas seulement le dimanche, il se marie parfaitement avec l’un des apéritifs de la taverne, qui comprend des boulettes de viande de porc avec un glaçage au barbecue au whisky, des navires de pommes de terre faits à la main avec du fromage bleu et du queso, et des ailes de canard croustillantes avec une sauce sriracha.

Taverne de fer rouge d’Ortmann 101 E. CHURCH ST., WOODSTOCK Le Bloody Mary d’Ortmann commence par une vodka maison infusée de légumes avec quatre types de poivrons, des piments jalapeño, des oignons et de l’ail, le tout mélangé avec du jus de tomate, du raifort, de la sauce Worchestershire, de la sauce piquante et jus de cornichon. Il est servi avec un cornichon, des olives, du citron vert et un bâtonnet de fromage.

Route 12 Bar et Grill 37540 N. US HWY. 12, FOX LAKE Vous n’aurez pas besoin de commander le déjeuner lorsque ce cocktail arrivera à table ! Le Mega Bloody Mary est composé d’un mélange fait maison et d’un choix de vodka, puis il est garni d’un mini-burger, d’un mini-gosse, d’une aile de poulet, d’un morceau de crevette, d’une paille de boeuf, d’une tranche de pepperoni, de bacon, de céleri, de oignon, cube de fromage, cornichon, olive verte, et plus encore. Il est servi du vendredi au dimanche avant 16h

Main Street Pour House 214 MAIN ST., WOODSTOCK L’Epic Bloody Mary est présenté dans un pot Mason de 32 onces bordé de sel du marché fermier local, est surmonté d’une aile de poulet, de doigts de poulet, d’un curseur, de cornichons frits, de deux crevettes grillées et de deux profondes -œufs durs frits.

Moine sauvage 88 S La Grange Road, La Grange Chez Wild Monk, les week-ends sont très spéciaux avec une barre Bloody Mary faite maison, jusqu’au bout. Le propriétaire Demetri Kopley propose plusieurs concoctions savoureuses chaque semaine, chaque mélangeur fabriqué à partir de zéro par Kopley lui-même, avec n’importe quelle combinaison de fixations que vous désirez : du citron, du citron vert et des olives à plusieurs fromages, du jambon, du bacon, du boeuf séché fait maison, du pepperoncini, tomate cerise, et même des crevettes grillées, moyennant un léger supplément. Vous n’en avez pas assez ? Dégustez-en un n’importe quel jour de la semaine à votre table, avec du citron, du citron vert et des olives.

Productions au barbecue 34121 N US 45, Third Lake Vous n’aurez jamais faim le samedi ou le dimanche à cet endroit ! Le Sam Admas Mega Bloody Mary est un mélange de Zing Zang et Sam Adams Boston Lager, une pincée de frottement maison et votre choix de vodka et d’épices. Ensuite, il est chargé avec un mini-mini de porc effiloché, un mini-mini de poitrine, un rouleau de pizza maison, du gouda fumé et deux côtes levées désossées. Avons-nous mentionné qu’il y a un cornichon? Disponible de 11h à 16h le samedi et le dimanche toute la journée.