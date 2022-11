Bono ouvre la tournée du livre avant d’adorer les fans au Beacon Theatre – Kelowna Capital News

Bono a ouvert sa tournée de livres mercredi soir dans ce qu’il a appelé une humeur “transgressive”, un peu coupable d’être apparu sur scène avec trois musiciens qui n’étaient pas ses collègues membres de U2 et d’avoir autrement chanté, plaisanté et crié l’histoire de sa vie à des milliers de personnes. adorant les fans au Beacon Theatre de Manhattan.

Il a même interprété une chanson en italien, une version parfaitement lyrique de “Torna a Surriento”.

“Tout cela est un peu surréaliste”, a-t-il noté à un moment donné. “Mais ça a l’air de bien se passer.”

Le chanteur, auteur-compositeur et humanitaire de 62 ans s’est décrit comme un garçon éternel (né Paul David Hewson) avec ses poings « en l’air », une rock star « grandiose » et un baryton essayant d’être un ténor. Il est maintenant un auteur publié et à succès, son “Surrender : 40 Songs, One Story” sorti cette semaine et déjà dans le top 10 sur Amazon.com.

À travers “Sunday Bloody Sunday”, “Where the Streets Have No Name” et d’autres classiques de U2, il retrace sa biographie depuis sa maison d’enfance étouffante à Dublin et le chagrin de la mort prématurée de sa mère Iris Hewson jusqu’à la formation du groupe qui fait de lui une célébrité mondiale et son mariage durable avec Alison Stewart.

L’ancien président Bill Clinton, Tom Hanks et le guitariste de U2 The Edge faisaient partie de ses célèbres admirateurs dans le public, qui se levait souvent pour applaudir et chanter. Pour le spectacle de 90 minutes et plus “Stories of Surrender”, présenté comme “une soirée de mots, de musique et de malice”, Bono portait un blazer noir uni, un pantalon assorti et ajoutait de la couleur avec ses lunettes teintées d’orange. Il a commencé avec un récit de son livre sur sa chirurgie cardiaque en 2016, mais sinon, il a caracolé et sauté comme un homme qui n’avait jamais vu l’intérieur d’un hôpital et a chanté des chansons écrites il y a des décennies sans aucun sens, il avait oublié ce qui les avait inspirés.

Les prix des billets pour le spectacle à guichets fermés ont atteint des niveaux de rock star, car certains sites Web proposaient des sièges scalpés pour 2 000 $ et plus. Comparé à un spectacle de U2, le cadre était relativement intime – des illustrations manuscrites sur des écrans suspendus vers le fond de la scène et quelques tables et chaises que Bono utilisait comme accessoires pour grimper ou pour simuler des conversations. Avec un mimétisme chaleureux et comique, il se souvient des appels téléphoniques avec Luciano Pavarotti et de ses supplications de “Bono, Bono, Bono” alors que la star de l’opéra le recrutait pour se produire lors d’un spectacle-bénéfice à Modène, en Italie, et une fois s’est présenté au studio de U2 en peu de temps. avis — avec une équipe de tournage.

Bono a également reconstitué ses nombreuses réunions de bar tendues avec son père, qui semblait considérer la carrière de son fils comme une sorte d’entreprise commerciale ratée. La façade rugueuse de Brendan Robert Hewson s’est effondrée une fois, de manière inattendue – lorsqu’il a rencontré la princesse Diana, une rencontre que Bono a décrite comme comme regarder des siècles de haine irlandaise envers la famille royale “partir en huit secondes”.

“Une princesse, et nous sommes quittes”, a ajouté Bono.

Il parlait souvent de perte, de sa mère quand il était adolescent et de son père en 2001. Mais il a aussi décrit sa vie comme une histoire de présence, que ce soit de sa foi religieuse, de sa femme et de ses enfants, ou de ses compagnons de groupe. Après ce qu’il a appelé la réponse irlandaise caractéristique aux ambitions démesurées d’un enfant – prétendre qu’elles n’existent pas – il s’est qualifié de “béni” et a ajouté que “ce qui était silence a été rempli, principalement, de musique”.

—Hillel Italie, The Associated Press

