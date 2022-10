Bono de U2 révèle le secret de son mariage de 40 ans avec Ali Hewson : “Une grande folie”

Bono révèle le secret de son mariage de 40 ans avec Ali Hewson.

Vendredi, le chanteur participait à une interview pour le New Yorker Festival à propos de son prochain livre, “Surrender : 40 Songs, One Story”, à la Society For Ethical Culture à New York. C’était là quand un membre du public nouvellement marié a demandé comment il avait réussi à maintenir une union aussi durable avec la femme d’affaires.

L’homme de 62 ans a répondu que c’était “assez fou de se marier”.

“C’est une grande folie à propos de nous”, a déclaré le leader de U2, cité par le magazine People. “Et il y a quelque chose à savoir que vous allez contre toute attente. Mais je dirais que si vous me demandez sérieusement, l’amitié peut parfois dépasser l’amour romantique. Et l’amitié est ce que moi et Ali avons. Quand vous avez l’amour romantique et l’amitié, c’est vraiment quelque chose de spécial.

BONO DE U2, THE EDGE DO CONCERT SURPRISE POUR LES TROUPES UKRAINIENNES À Kyiv

Bono a rencontré l’homme de 61 ans alors qu’il n’avait que 12 ans à la Mount Temple Comprehensive School. Ils ont dit “oui” en 1982. Ils partagent quatre enfants : Jordan, 33 ans, Eve, 31 ans, Elijah, 23 ans et John, 21 ans.

Bono a partagé que, comme dans tout mariage, ils ont eu leur part de hauts et de bas. Mais l’amour – et l’amitié – ont duré.

“Chaque fois que l’un de nous se perdrait, l’autre serait… serait là pour ramener l’autre à la maison”, a-t-il déclaré. “Et je suis tellement reconnaissante. Et 40 ans, c’est un chiffre puissant pour moi. C’est un chiffre puissant pour Ali. Et c’était génial quand nous sommes arrivés à 40 ans, et nous nous sommes dit:” Ne foutons pas ça maintenant. ‘”

Selon le point de vente, le prochain livre de Bono explore son enfance à Dublin, la perte de sa mère à 14 ans, son ascension vers la célébrité avec U2, ainsi que son activisme dans la lutte contre le VIH/sida et la pauvreté. Il fera une série d’expositions solo à partir du 2 novembre au Beacon Theatre de New York. Il terminera le 28 novembre à Madrid.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Le fait d’être sur scène et la proximité avec le public de U2 me manquent”, a déclaré Bono dans un communiqué. “Dans ces émissions, j’ai des histoires à chanter et des chansons à raconter. … De plus, je veux m’amuser à présenter mon ME-moir. ‘Surrender’ est vraiment plus un WE-moir si je pense à tous les gens qui m’ont aidé à passer de là à ici.”

U2 a vendu 170 millions d’albums et a été honoré de 22 Grammys. Les singles épiques du groupe incluent “I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, “Pride (In the Name of Love)” et “Sunday Bloody Sunday”.

Le John F. Kennedy Center for the Performing Arts a annoncé en juillet que le groupe de rock irlandais – ainsi que l’acteur George Clooney, les chanteurs Gladys Knight et Amy Grant et la compositrice Tania León – étaient honorés cette année.

Dans une déclaration remerciant le Kennedy Center, le groupe a noté qu’il avait joué son premier concert en Amérique à New York en 1980. Le deuxième concert du groupe était à Washington.

JEFF BRIDGES RÉVÈLE LE SECRET DE SON MARIAGE DE 43 ANS À HOLLYWOOD

“Nous avions alors de grands rêves, alimentés en partie par la croyance répandue chez nous que l’Amérique sourit à l’Irlande. Et cela s’est avéré être vrai, encore une fois. Mais même dans les pensées les plus folles, nous n’aurions jamais imaginé que 40 ans plus tard, nous serait invité à revenir pour recevoir l’un des plus grands honneurs de la nation”, a déclaré le groupe dans un communiqué, qualifiant les États-Unis de “chez soi loin de chez soi”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.