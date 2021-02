Bono a refusé de réserver des actes de soutien «beaux» parce qu’il craignait qu’ils n’entraînent des relations amoureuses avec sa «fille qui cause des problèmes», a révélé l’actrice.

Eve Hewson a déclaré qu’elle n’avait pas suivi son père Bono dans la musique parce qu’elle était « terrible à pratiquer ».

La star des Luminaries, dont le premier rôle majeur était dans le film de 2011 This Must Be The Place avec Sean Penn et Frances McDormand, a déclaré que sa famille était « vraiment un peu follement amoureuse », même si elle se plaignait les uns des autres tout le temps.

Hewson, 29 ans, est l’un des quatre enfants que le leader de U2 a avec sa femme militante, Ali Hewson.

Elle a confié au magazine Town & Country: «Je pensais que j’allais me lancer dans la musique, mais j’étais mal en pratique.

«Quand j’ai commencé à jouer, j’ai réalisé que je pouvais passer toute la journée à parcourir des lignes, à lire des scripts, à faire différents exercices, et cela ne me semblait pas du tout travailler.