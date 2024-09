Bonnie Raitt, The Who et Squeeze partagent les secrets d’une superbe setlist

Au milieu d’un récent concert de Bonnie Raitt, une femme a crié : « Jouez ‘Angel From Montgomery’. » La chanson, une reprise de John Prine, était un titre d’album de Raitt il y a 50 ans qui est devenu ce qu’elle appelle « tellement aimé ».

En regardant la foule, Raitt a dit sournoisement : « Eh bien, si j’étais une femme qui parie… », ce qui lui a valu des acclamations tonitruantes. Bien qu’elle ne soit pas habituée à jouer les tubes (Raitt a laissé de côté deux de ses plus grands singles, « Love Sneakin’ Up On You » ou « Not the Only One »), elle ne peut pas imaginer un spectacle sans « Angel ».

« J’ai la chance d’avoir des chansons qui feront enrager les gens s’ils ne les entendent pas. Ce n’est pas une corvée, c’est un honneur », déclare Raitt. « Je suis toujours investi à chaque fois. »

L’expression « set list » a un double sens : il s’agit de la programmation des chansons, mais pour la plupart des artistes, la liste est également assez établie ; ils peuvent alterner quelques chansons, mais ils s’en tiennent généralement à ce qu’ils ont répété.

Il existe des exceptions, et pas seulement des groupes de jam comme les Allman Brothers Band ou les Grateful Dead. « Bob Dylan n’a pas de liste de chansons et je ne pense pas que Bruce Hornsby en ait eu une depuis 30 ans », déclare Raitt, qui donne cinq concerts en Californie du Sud du mardi au 17 septembre, dont le Pacific Amphitheatre de Costa Mesa le 14.

Le groupe de Raitt change constamment d’instruments pour des tonalités et des accords différents, donc il serait impossible de jouer comme Dylan. Mais elle aime que le groupe change régulièrement de chanson et change généralement quelques chansons – et parfois elle ne le dit au groupe que juste avant ou même pendant le spectacle. « Mon guitariste se tient là avec deux instruments et je lui montre celui que je veux. »

L’année dernière, Elvis Costello a joué pendant 10 soirs à New York sans répéter une seule chanson, interprétant plus de 200 titres. Glenn Tilbrook, de Squeeze, admire cela mais n’est pas allé aussi loin. « C’est une bonne chose, mais nous sommes beaucoup plus lents à nous déplacer », explique Tilbrook, dont le groupe a récemment donné quatre concerts en Californie du Sud.

Squeeze joue mieux quand ce sont les mêmes chansons tous les soirs. « On se détend quand on sait ce qui va arriver et comment le faire, et comme on est à l’aise, la façon de le faire commence à s’améliorer », dit-il.

Il pense néanmoins essayer ce que Costello a fait, en annonçant à l’avance aux fans qu’ils allaient expérimenter avec leurs sets. « Mais je ne sais pas combien de personnes aimeraient que nous fassions cela et même si j’aimerais élargir nos horizons, pour le moment nous essayons toujours de capter le plus de monde possible. »

En effet, alors que de nombreux fans vont aux concerts dans l’espoir d’entendre des morceaux marquants, la plupart des fans arrivent dans l’espoir d’entendre les tubes. (De nos jours, bien sûr, vous pouvez aller à setlist.fm (pour voir à l’avance ce que vous êtes susceptible d’entendre.) Les artistes doivent équilibrer ces besoins concurrents, ainsi que leurs propres désirs.

Raitt est impressionnée par ses amis Jackson Browne et James Taylor, qui doivent souvent terminer leur concert avec 45 minutes de classiques non stop. « Mais ils décevront toujours les gens parce qu’ils n’ont pas assez de temps pour tous leurs tubes », dit-elle. « Je ne sais donc pas comment les Stones ou Paul McCartney font. »

Glenn Tilbrook de Squeeze (Barry Brecheisen)

Tilbrook affirme qu’au-delà des plus grands succès, il est impossible de deviner ce que tout le monde veut entendre. « Il faut suivre son instinct, même si nous n’avons pas toujours eu raison et que nous avons joué des chansons par le passé qui étaient maladroites et malavisées », dit-il.

Il y a quelques années, j’en discutais avec Roger Daltrey, du groupe The Who, qui disait qu’ouvrir chaque concert avec le premier single du groupe, « I Can’t Explain », était pour le groupe, sa propre tradition et un clin d’œil à sa profonde histoire.

Alors qu’ils sont perpétuellement obligés de jouer « Baba O’Riley », « Won’t Get Fooled Again » et « Pinball Wizard », Daltrey a toujours insisté pour des morceaux plus méconnus. Quand je lui ai raconté à quel point mes fils et moi avions été ravis de la présence de « Slip Kid » et « A Quick One, While He’s Away » sur cette tournée, il m’a expliqué qu’il y avait deux obstacles à de tels ajouts : l’un était que le guitariste Pete Townshend était toujours réticent à revenir en arrière et à réapprendre ses propres vieux morceaux, et l’autre était que pendant que quelques milliers de spectateurs comme moi sautaient de leurs sièges, « tout le monde allait aux toilettes ».

Raitt dit qu’elle garde ses chansons les plus jouées au goût du jour « parce que je les chante naturellement un peu différemment et que je joue les solos de guitare un peu différemment chaque soir », explique-t-elle. Elle essaie parfois un changement plus conscient, comme interpréter « Something to Talk About » sur un rythme ska lors d’une tournée. « On s’est bien amusés à le faire, mais je ne pouvais pas savoir ce que le public en pensait et je ne pouvais pas l’interroger pour savoir s’il l’aimait ou non », dit-elle. « Je pense qu’il faut garder ces chansons emblématiques assez proches de ce que les gens sont venus entendre puisqu’ils paient pour le bus de tournée. »

Tilbrook dit qu’en repensant à l’amour de son père pour le jazz, il est désormais « plus joueur vocalement que jamais » sur les tubes du groupe. Il apporte également au groupe le jeu de guitare plus sauvage et plus expérimental qu’il a découvert lors d’une récente tournée solo. « Je n’avais jamais ouvert cette porte auparavant et j’aime vraiment ça », dit-il. Lors de ces concerts solo, il a modifié leur plus grand succès, « Tempted », et « ça a tellement bien fonctionné que j’ai dit au groupe d’essayer cette voie ».

Si Squeeze a tendance à jouer des chansons connues de tous, il a également fouillé plus profondément dans son répertoire pour des morceaux comme « What Have They Done », tiré de la bande originale d’un film d’animation britannique des années 1980. Mais Tilbrook est pragmatique dans ses choix. Il voulait faire revivre un morceau oublié lors de cette tournée, « Rose I Said », mais il l’a finalement rejeté.

« C’est une chanson vraiment longue à chanter, avec beaucoup de paroles », dit-il. « Nous allons plutôt faire Some Fantastic Place. Il faut faire des comparaisons et se dire : « J’ai besoin de plus d’espace pour chanter afin de ne pas m’effondrer. » »

Tilbrook ajoute que depuis qu’il a vu Radiohead à Coachella il y a une dizaine d’années et qu’il s’est rendu compte qu’ils complétaient les chansons avec du matériel préenregistré pour « rehausser le goût », Squeeze a fait cela sur environ la moitié des chansons. « Cela fait une grande différence dans la largeur de votre palette de travail », dit-il.

Roger Daltrey et le guitariste Pete Townshend des Who se produisant au Hollywood Bowl. (Cortesia Alex Mónico)

Tandis que Raitt choisit des chansons qui l’intéressent, elle et son groupe, elle n’oublie jamais son public, soucieuse de ne pas jouer trop de chansons consécutives sans quelque chose de familier.

« Je suis également consciente du nombre de personnes qui viennent régulièrement à mes concerts », dit-elle. « Certaines personnes ne m’ont pas vue depuis 20 ans, mais beaucoup m’ont vue lors de mes deux dernières représentations. Il faut faire tourner suffisamment de chansons pour que les gens ne me voient pas porter le même t-shirt ou jouer la même chanson la dernière fois que je suis passée en ville. »

Le rythme et la variété sont essentiels à la réussite d’un set. Daltrey ne chantera même pas deux chansons dans la même tonalité à la suite. Et même si Squeeze fait maintenant plus de choses plus lentes que par le passé, Tilbrook dit que tout cela fait partie d’un arc : « vous augmentez le tempo d’une chanson à l’autre, puis vous recommencez et jusqu’à ce que vous tombiez sur quelque chose de lent et que vous recommenciez », dit-il. « Psychologiquement, cela fonctionne bien et j’espère que ces ponts sont intéressants. »

Raitt parle également de « donner un rythme et d’accélérer », notant que jouer dans un festival en plein air où tout le monde se tient au soleil nécessite de mettre l’accent sur des airs plus vivants. « J’aime jouer pour des gens assis dans un théâtre parce que je peux rester calme et contemplative et plus profonde émotionnellement pendant une période plus longue », dit-elle. « On a l’impression d’être dans un espace sacré et on peut ressentir cette unité d’ambiance avec le public. »

En général, elle travaille sur quelques chansons de son dernier album qui résonnent auprès des fans et réserve une section acoustique pour les chansons blues et folk – « mais je ne mettrai pas ça trop tôt » – mais elle est particulièrement consciente d’espacer ses ballades comme « Angel » et « I Can’t Make You Love Me ».

« Je ne joue pas trop de chansons tristes à la suite », explique-t-elle. « Cela déprime les gens, moi y compris. »

Cela signifie que certaines de ses ballades préférées comme « Going Wild for You Baby » et « The Bed I Made » ne sont pas retenues car elles ne sont pas assez connues pour supplanter les plus grandes.

Le plus grand single de Raitt, « Something to Talk About », est plus pop que la plupart de ses chansons, mais ses fans l’adorent « et c’est un nettoyant pour le palais, un peu de soulagement entre les autres chansons. Donc ça me rend heureuse de jouer une chanson qui apporte de la joie aux gens. »

Elle termine également son spectacle en beauté, souvent avec une reprise de « Never Make Your Move Too Soon » de BB King ou de « Burning Down the House » de Talking Heads.

« Je ne peux pas jouer « Dimming of the Day » et dire ensuite « à plus tard », dit-elle. « Je veux envoyer les gens avec quelque chose de plus rythmé. »