Bonnie Henry soutient le plan scolaire COVID-19 de la Colombie-Britannique et rejette le mandat de masque comme un «outil brutal»

L’agente de santé provinciale de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, défend les directives de la province en matière de pandémie de retour à l’école contre les appels de certains groupes de parents et d’enseignants pour des protocoles COVID-19 plus stricts.

Les directives publiées jeudi encouragent les élèves et les autres à se faire vacciner et à rester à la maison lorsqu’ils sont malades, tandis que le masquage reste facultatif et est décrit comme étant un “choix personnel ou familial”.

Henry, qui a qualifié le masquage obligatoire d ‘«outil contondant», a déclaré que la province surveillera la propagation du COVID-19 et d’autres virus, et sera prête à utiliser des mesures temporaires quand et si elles sont nécessaires.

“Nous devons adapter les mesures que nous avons à ce à quoi nous sommes confrontés maintenant, et je pense que ce sont les mesures appropriées alors que nous nous dirigeons vers l’automne”, a-t-elle déclaré dans une interview vendredi.

«Nous sommes dans un endroit très différent de ce que nous étions il y a même un an avec le niveau élevé d’immunité et l’exposition au virus que nous avons eu, et le virus lui-même a changé pour devenir un endroit où il est beaucoup plus transmissible mais ne cause pas maladie grave.”

Clint Johnston, président de la BC Teachers Federation, a déclaré que le syndicat estime que les écoles ont besoin de mesures plus strictes que les entreprises ou les espaces publics et demande une meilleure ventilation dans les salles de classe et des exigences de masquage.

“Il y a une excitation à l’approche de l’année scolaire qui est toujours là, ce qui est agréable, mais nous espérons que les gens regardent et que le ministère de la Santé reste vraiment agile”, a-t-il déclaré dans une interview. “Nous espérons qu’ils sont préparés et prêts avec des éventualités et des plans pour faire face à tout ce qui survient.”

Dans une déclaration conjointe jeudi, le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation ont encouragé les parents à vacciner leurs enfants contre le COVID-19 et d’autres maladies et à les garder à la maison s’ils sont malades, affirmant que c’était “particulièrement important avant la saison des maladies respiratoires”.

«Le port d’un masque continuera d’être un choix personnel, et ce choix sera soutenu et respecté. Les écoles continueront à avoir des masques disponibles pour ceux qui veulent en porter un », indique le communiqué.

Jennifer Heighton, co-fondatrice de Safe Schools Coalition BC, a déclaré que l’organisation était “extrêmement frustrée” d’apprendre que l’année commencerait “sans de meilleures protections en classe, comme le masquage universel avec de meilleurs masques fournis et la filtration HEPA”.

Elle a déclaré que l’école est un service essentiel qui devrait être accessible à tous les enfants au Canada, mais que certains parents sont obligés de « choisir entre l’école ou la santé ».

“C’est un choix impossible à faire”, a-t-elle déclaré. « C’est un problème d’équité. C’est une question de droits de l’homme.

Henry, qui faisait partie du groupe de travail qui a élaboré les directives, a déclaré qu’elle ne voyait pas revenir les mandats de masque large.

“C’est un outil très brutal, et c’est une sorte d’outil de dernier recours”, a déclaré Henry. « Cela doit être dans le contexte de ce qui se passe dans la communauté et de ce qui se passe dans toute la province, et s’il existe un réel besoin pour ce type de restriction, en particulier un mandat légal comme celui-là.

Henry a déclaré que la province se concentre maintenant sur l’encouragement des parents à faire vacciner leurs jeunes contre le COVID-19 et la grippe.

“Ce qui est vraiment important, c’est de rester à jour sur les vaccinations pour toutes les maladies évitables par la vaccination que nous donnons aux enfants”, a-t-elle déclaré.

«Alors que nous entrons en octobre, novembre, décembre, je m’attends à voir à la fois une poussée de COVID cette année et je crains que nous n’allions voir d’autres maladies respiratoires que nous n’avons pas vues depuis un certain temps, en particulier la grippe.

Environ la moitié des enfants âgés de cinq à 11 ans en Colombie-Britannique ont jusqu’à présent reçu deux doses du vaccin COVID-19, a déclaré Henry.

“Ce n’est pas aussi élevé que nous le voudrions”, a-t-elle déclaré.

Mais elle a dit qu’environ 90% des enfants âgés de 12 à 17 ans avaient eu deux injections.

L’administrateur en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a annoncé vendredi dernier que Santé Canada avait autorisé le vaccin Pfizer-BioNTech comme rappel pour les enfants de 5 à 11 ans. La posologie pour les enfants de 5 à 11 ans est inférieure à 10 microgrammes, contre 30 microgrammes pour les 12 ans et plus.

Le Comité consultatif national de l’immunisation a déclaré que les enfants ayant des conditions médicales sous-jacentes ou qui sont immunodéprimés, les exposant à un risque accru d’infection grave par COVID-19, devraient recevoir un rappel au moins six mois après avoir reçu leur deuxième injection.

Il a déclaré qu’au 17 juillet, 42% des enfants de 5 à 11 ans au Canada avaient reçu leur première dose.

Johnston a déclaré que le syndicat appuie les efforts de la province pour faire vacciner les enfants, mais craint que cela ne suffise pas à lui seul.

«Nous soutenons pleinement la vaccination et nous espérons que tous ceux qui le peuvent se font vacciner, (mais) pour prévenir la transmission réelle, vaccinée ou non, nous considérons toujours les masques et la ventilation comme deux des éléments vraiment clés de cela, ” il a dit.

La province a déclaré avoir investi plus de 166,5 millions de dollars pour moderniser et améliorer la ventilation des salles de classe depuis le début de la pandémie.

“Ce montant devrait augmenter à mesure que les districts scolaires fourniront les coûts définitifs des améliorations de la ventilation financées par leurs allocations annuelles de subventions aux installations, les montants réels devenant connus à la fin de l’année scolaire 22/23”, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué envoyé par courrier électronique vendredi. .

Le gouvernement fédéral a également annoncé en mars qu’il fournirait 11,9 millions de dollars supplémentaires à la Colombie-Britannique pour des améliorations liées à la ventilation, mais le ministère de l’Éducation n’a pas encore révélé comment cela sera utilisé.

Kyenta Martins, vice-présidente du conseil consultatif des parents du district de Vancouver, a déclaré que le groupe s’attend à un pic de COVID-19 à mesure que les écoles ouvrent et que le temps plus froid approche.

“Nous savons que ça s’en vient”, a-t-elle dit. « Le bon air signifie tout. Les parents veulent une scolarisation en personne où l’air est sûr.

Elle a déclaré que le groupe demandait également plus de filtration HEPA et de moniteurs de CO2 dans les salles de classe “afin que les enseignants reçoivent des données en temps réel sur la qualité de l’air”.

– Brieanna Charlebois, La Presse Canadienne