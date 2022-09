Bonnet de bain pour cheveux afro approuvé après son interdiction aux JO de Tokyo | Nouvelles du monde

L’interdiction des bonnets de bain conçus pour protéger les cheveux noirs naturels a été levée par la Fédération Internationale de Natation (FINA).

Le couvre-chef spécialisé, qui a été créé par une marque britannique appartenant à des Noirs, a été interdit des Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, l’instance dirigeante des sports nautiques déclarant à l’époque qu’il ne correspondait pas à “la forme naturelle de la tête”.

Cette décision a été critiquée par la Black Swimming Association (BSA) et Soul Cap, qui ont conçu et créé les bonnets de bain.

Jeudi, la FINA a approuvé l’utilisation des bonnets de bain, un geste de Soul Cap décrit comme un “énorme pas dans la bonne direction”.

“Introduire des maillots de bain inclusifs dans la natation de compétition et aider à éliminer certains des obstacles qui éloignent les nageurs du sport”, a déclaré Soul Cap.

“Mais il ne s’agit pas seulement des Jeux olympiques et d’autres événements de haut niveau : c’est une décision qui affecte la natation de compétition à tous les niveaux – des triathlons et des marathons de natation, jusqu’aux organisations de base qui développent et forment la prochaine génération d’athlètes d’élite.”

Le directeur exécutif de la FINA, Brent Nowicki, a déclaré à Sky News : “Je suis ravi que ce bonnet de bain ait rejoint la liste des maillots de bain approuvés par la FINA. Cette annonce fait suite à une période d’examen et de discussion sur la conception des bonnets entre la FINA et Soul Cap au cours de l’année écoulée.

“La promotion de la diversité et de l’inclusivité est au cœur du travail de la FINA, et il est très important que tous les athlètes aquatiques aient accès aux maillots de bain appropriés.”

L’interdiction olympique de l’année dernière a attiré les critiques de la communauté de la natation et la FINA a présenté des excuses pour leur rejet et a demandé à Soul Cap de présenter une nouvelle demande, a ajouté la société.

La BSA a ajouté qu’elle “ne pourrait pas être plus heureuse” que le couvre-chef ait été approuvé par la FINA.

Des chiffres récents de Sport England montrent que 95% des adultes noirs et 80% des enfants noirs en Angleterre ne nagent pas du tout, et seulement 1% des nageurs inscrits auprès de l’instance dirigeante s’identifient comme noirs ou métis.

Soul Cap, qui a été fondée en 2017, avait précédemment déclaré que l’interdiction pourrait « décourager de nombreux jeunes athlètes de pratiquer le sport ».

“Nous pensons qu’il y a toujours place à l’amélioration, mais il n’y a pas beaucoup de choses que les petites et les petites marques peuvent faire – nous avons besoin que le top soit réceptif aux changements positifs”, a déclaré Soul Cap.

La société s’est associée à Alice Dearing, qui a été la toute première nageuse noire à représenter l’équipe GB à Tokyo et qui est également la cofondatrice de la BSA.