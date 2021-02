Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription. Bonjour. Les nouvelles sur les vaccins continuent d’être meilleures que beaucoup de gens ne le pensent.

Les nouvelles concernant les vaccins continuent d’être excellentes – et le débat public à leur sujet continue d’être plus négatif que les faits ne le justifient. Voici le fait clé: Les cinq vaccins dont les résultats sont publics ont éliminé les décès liés au Covid-19. Ils ont également considérablement réduit les hospitalisations. «Ce sont tous de bons résultats d’essais», m’a dit Caitlin Rivers, épidémiologiste à l’Université Johns Hopkins. «C’est une excellente nouvelle.» Beaucoup de gens se concentrent plutôt sur des différences relativement mineures entre les résultats des vaccins et supposent à tort que ces différences signifient que certains vaccins ne préviendront pas les maladies graves. Il est encore trop tôt pour être sûr, car quelques-uns des fabricants de vaccins n’ont publié qu’une petite quantité de données. Mais les données disponibles sont très encourageantes – y compris sur l’effet des vaccins sur les variantes du virus. «Les vaccins sont prêts à fournir ce que les gens veulent si désespérément: la fin, même prolongée, de cette pandémie», comme Julia Marcus de la Harvard Medical School a récemment écrit dans The Atlantic.

Pourquoi la compréhension du public est-elle plus négative qu’elle ne devrait l’être? Une grande partie de la confusion tourne autour du sens du mot «efficace». De quoi nous soucions-nous? Dans le langage officiel de la recherche scientifique, un vaccin n’est généralement considéré efficace que s’il empêche les gens de contracter une maladie à quelque degré que ce soit. Avec une maladie toujours ou généralement horrible, comme le virus Ebola ou la rage, cette définition est également la plus significative. Mais ce n’est pas la définition la plus significative pour la plupart des infections à coronavirus. Que vous vous en rendiez compte ou non, vous avez presque certainement eu un coronavirus. Les coronavirus ont été circulant pendant des décennies, voire des siècles, et ils sont souvent doux. Le rhume peut être un coronavirus. Le monde n’éliminera pas les coronavirus – ou celui-ci en particulier, connu sous le nom de SARS-CoV-2 – de si tôt. Pourtant, nous n’avons pas besoin de l’éliminer pour que la vie revienne à la normale. Nous devons plutôt le rétrograder d’une pandémie mortelle à un virus normal. Une fois que cela se produit, les adultes peuvent retourner au travail et les enfants retourner à l’école. Les grands-parents peuvent niquer leurs petits-enfants et vous pouvez rencontrer vos amis dans un restaurant. Comme le Dr Ashish Jha, le doyen de la Brown University School of Public Health, me l’a dit ce week-end: «Je ne me soucie pas vraiment des infections. Je me soucie des hospitalisations, des décès et des complications à long terme. »

Les données Par ces mesures, les cinq vaccins – de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson – semblent extrêmement bons. Sur les quelque 75000 personnes qui a reçu un des les cinq dans un essai de recherche, pas une seule personne n’est décédée de Covid, et seules quelques personnes semblent avoir été hospitalisées. Aucun d’entre eux n’est resté hospitalisé 28 jours après avoir reçu une injection. Pour mettre cela en perspective, il est utile de réfléchir à ce que Covid a fait jusqu’à présent à un groupe représentatif de 75 000 adultes américains: il en a tué environ 150 et en a envoyé plusieurs centaines d’autres à l’hôpital. Les vaccins réduisent ces chiffres à zéro et presque zéro, sur la base des essais de recherche. Zero n’est même pas la référence la plus pertinente. Un typique Saison grippale américaine tue entre 5 et 15 adultes sur 75 000 et en hospitalise plus de 100. Je suppose que vous conviendrez que tout vaccin qui transforme Covid en quelque chose de beaucoup plus doux qu’une grippe typique mérite d’être qualifié d’efficacité. Mais ce n’est pas la définition scientifique. Lorsque vous lisez que le vaccin Johnson & Johnson était efficace à 66% ou que le vaccin Novavax était efficace à 89%, ces chiffres font référence à la prévention de toutes les maladies. Ils considèrent les symptômes bénins comme un échec. «En ce qui concerne les résultats graves, ce qui nous tient vraiment à cœur, les nouvelles sont fantastiques», a déclaré le Dr Aaron Richterman, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Pennsylvanie. Les variantes Qu’en est-il des nouvelles variantes de virus très contagieuses qui ont émergé en Grande-Bretagne, au Brésil et en Afrique du Sud? La variante sud-africaine semble rendre les vaccins moins efficaces pour éliminer les infections. Heureusement, rien n’indique encore que cela augmente le nombre de décès parmi les personnes vaccinées. Deux des cinq vaccins – de Johnson & Johnson et Novavax – ont rapporté des résultats d’Afrique du Sud, et aucune des personnes qui ont reçu un vaccin n’est décédée de Covid. «Les gens ne sont toujours pas gravement malades. Ils ne meurent toujours pas », m’a dit le Dr Rebecca Wurtz de l’École de santé publique de l’Université du Minnesota.