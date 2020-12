Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont la principale cause du réchauffement climatique.

Bien qu’il ait fallu une pandémie mondiale catastrophique pour qu’elle se produise, les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont connu une baisse record en 2020, selon un nouveau rapport.

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2), qui sont la principale cause du réchauffement climatique, ont chuté de 7% en 2020, selon le rapport du Global Carbon Project, un groupe de scientifiques internationaux qui suivent les émissions.

C’est la plus grosse baisse annuelle jamais enregistrée, a déclaré le groupe.

Les émissions provenant des transports ont représenté la plus grande part de la baisse mondiale, selon les chercheurs. Ceux des transports de surface, tels que les trajets en voiture, ont chuté d’environ la moitié au plus fort des verrouillages COVID-19 plus tôt en 2020.

«Bien sûr, le verrouillage n’est absolument pas le moyen de lutter contre le changement climatique», a déclaré Corinne Le Quere, co-auteur du rapport, climatologue à l’Université d’East Anglia au Royaume-Uni.

Le rapport estime que le monde aura mis 37 milliards de tonnes américaines de dioxyde de carbone dans l’air en 2020, contre 40,1 milliards de tonnes américaines en 2019.

Les émissions ont chuté de 12% aux États-Unis et de 11% en Europe, mais seulement de 1,7% en Chine. C’est parce que la Chine avait un verrouillage plus tôt avec moins d’une seconde vague. Les émissions de la Chine sont également plus industrielles que les autres pays et son industrie a été moins affectée que le transport, a déclaré Le Quere.

À l’échelle mondiale, le pic de la baisse des émissions en 2020 s’est produit au cours de la première quinzaine d’avril, lorsque les mesures de verrouillage étaient à leur maximum, en particulier en Europe et aux États-Unis.

Le chercheur principal Pierre Friedlingstein de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni a déclaré que «bien que les émissions mondiales n’aient pas été aussi élevées que l’année dernière, elles s’élevaient toujours à environ 37 milliards de tonnes de CO2, et ont inévitablement entraîné une nouvelle augmentation du CO2 dans l’atmosphère. Le niveau de CO2 atmosphérique, et par conséquent le climat mondial, ne se stabilisera que lorsque les émissions mondiales de CO2 seront proches de zéro.

Les chercheurs préviennent qu’il est trop tôt pour dire combien d’émissions rebondiront en 2021 et au-delà, car la tendance à long terme sera largement influencée par les actions visant à stimuler l’économie mondiale en réponse à la pandémie COVID-19.

«Tous les éléments ne sont pas encore en place pour une diminution durable des émissions mondiales, et les émissions reviennent lentement aux niveaux de 2019», a déclaré Le Quere. «Les actions gouvernementales visant à stimuler l’économie à la fin de la pandémie COVID-19 peuvent également aider à réduire émissions et lutter contre le changement climatique. «

Le rapport a été publié dans la revue Earth System Science Data.

