Bonnes affaires EA Sports FC 24 : les meilleures signatures du mode Carrière à acheter à bas prix

EA Sports FC 24 les bonnes affaires sont excellentes pour le mode Carrière pour compléter votre équipe avec une vraie qualité alors que vous cherchez à constituer une équipe dominante.

Il existe de nombreuses stars disponibles à un bon prix dans ce jeu, avec plusieurs des plus grosses affaires de cette saison offrant d’excellentes notes – mais comme toujours, il existe de nombreux prodiges qui peuvent également être achetés à un prix avantageux. Eh bien, nous avons la liste complète de plus de 60 joueurs qui peuvent être capturés moyennant des frais exceptionnels.

Nous avons compilé la note globale, le potentiel, la croissance, ainsi que le club de chaque joueur, les statistiques essentielles et le montant que vous pouvez vous attendre à payer en valeur et en salaires. C’est la meilleure façon d’obtenir une superstar sans débourser une fortune – oh, et n’oubliez pas de consulter également notre liste des meilleurs agents libres. Ils vont vraiment de pair lorsqu’il s’agit de recrutement restreint.

EA Sports FC 24 : quelles bonnes affaires dois-je signer en mode Carrière ?

Bonnes affaires

Hugo Lloris fait la une des journaux CF24 (Crédit image : Catherine Ivill/Getty Images)

Faites glisser pour faire défiler horizontalement 64 bonnes affaires à signer en mode Carrière sur EA Sports FC 24 Joueur club Position Dans l’ensemble Potentiel + Âge Contracter Valeur / Salaire Mouvements de compétence / pied faible Rythme de travail Pied Taille poids Keylor Navas Paris Saint Germain GK 85 85 0 36 2019 – 2024 1,4 M€ / 60 K€ 1 / 3 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 80 kg Hugo Lloris Tottenham Hotspur GK 83 83 0 36 2012 – 2024 925 K€ / 53 K€ 1 / 1 M/M L 6 pieds 2 pouces / 82 kg Jordan Bos Westerlo LB, LM 69 83 14 20 2023 – 2027 3,2 M€ / 4,1 K€ 3 / 3 H/M L 5 pieds 10 pouces / 70 kg Mateus Fernandes Estoril, prêté par le Sporting CM, CAM 68 83 15 18 2020 – 2027 2,8 M€ / 1,3 K€ 4 / 4 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 72 kg Jorrel Hato Ajax CB, LB 68 87 19 17 2022 – 2025 2,8 M€ / 500 € 2 / 3 M/M L 5 pieds 11 pouces / 76 kg Jeanuel Bélocian Stade Rennais LB, CB 68 83 15 18 2021 – 2025 2,7 M€ / 4,2 K€ 2 / 3 M/M R. 5 pieds 11 pouces / 73 kg Cher Ndour Paris Saint Germain CM, CAM 68 84 16 18 2023 – 2028 3 M€ / 8,4 K€ 3 / 5 H/M R. 6 pieds 2 pouces / 84 kg Mario Stroeykens Anderlecht CAM, CF, ST 67 83 16 18 2020 – 2024 2,6 M€ / 2,8 K€ 3 / 3 M/L R. 5 pieds 9 pouces / 73 kg Iker Bravo Le Real Madrid, prêté par le Bayer Leverkusen ST, LW, RW 67 83 16 18 2021 – 2024 2,6 M€ / 16 K€ 3/4 H/M R. 6 pieds 0 pouces / 79 kg Cristian Volpato Sassuolo CAM, CF, RW 67 84 17 19 2023 – 2025 2,6 M€ / 3,3 K€ 3 / 3 M/M L 6 pieds 1 pouces / 78 kg Luca Koleosho Burnley LM, RM, RW 67 84 17 18 2023 – 2027 2,6 M€ / 5,1 K€ 3/4 H/M R. 5 pieds 8 pouces / 67 kg Hugo Larsson Eintracht Francfort CM, MDP 67 83 16 19 2023 – 2028 2,6 M€ / 6,4 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 1 pouces / 74 kg Sébastien Borza Rapide Bucuresti LB, LM 67 83 16 17 2023 – 2027 2,4 M€ / 500 € 2 / 4 M/M L 6 pieds 0 pouces / 72 kg Simone Pafundi Udinese CAM, RM 67 86 19 17 2022 – 2026 2,5 M€ / 750 € 3 / 3 H/M L 5 pieds 4 pouces / 59 kg Matheus Martins Watford, prêté par l’Udinese RM, RW 67 67 16 19 2023 – 2027 2,6 M€ / 6,4 K€ 3 / 3 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 77 kg César Casadei Leicester City, prêté par Chelsea CM, CAM 67 83 16 20 2022 – 2028 2,7 M€ / 10 K€ 2 / 3 H/M R. 6 pieds 1 pouces / 77 kg Mauro Perković Le Dinamo Zagreb prêté par l’Istra CB, LB 67 83 16 20 2023 – 2028 2,5 M€ / 4,6 K€ 2 / 2 H/H L 6 pieds 0 pouces / 78 kg Deivid Washington Chelsea ST, LW 67 84 17 18 2023 – 2030 2,6 M€ / 12 K€ 3 / 3 H/M R. 6 pieds 1 pouces / 74 kg Léon Roi Rangers CB 66 85 19 19 2020 – 2026 2,1 M€ / 6,6 K€ 2 / 3 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 75 kg Max Johnston Sturm Graz RWB, RB 66 84 18 19 2023 – 2027 2,1 M€ / 2,5 K€ 2 / 3 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 72 kg Mika Godts Ajax LW, RW 66 84 18 18 2023 – 2027 2,2 M€ / 2 K€ 4/3 M/M R. 5 pieds 9 pouces / 70 kg Julien Duranville Borussia Dortmund LM, ST, RM 66 87 21 17 2023 – 2027 2,7 M€ / 1,4 K€ 4/3 M/M R. 5 pieds 6 pouces / 67 kg Tom Bischof Hoffenheim CAME 66 86 20 18 2021 – 2025 2,4 M€ / 3,2 K€ 3 / 3 M/M L 5 pieds 9 pouces / 66 kg Léandro Morgalla Red Bull Salzbourg CB, RB 66 84 18 18 2023 – 2028 2 M€ / 1,4 K€ 2 / 3 M/M R. 6 pieds 1 pouces / 74 kg Nelson Weiper Mayence 05 ST 66 86 20 18 2022 – 2025 2,4 M€ / 3,3 K€ 3 / 3 M/M R. 6 pieds 3 pouces / 82 kg Adrien Mazilu Farul Constanta RW, ST, RM 66 83 17 17 2022 – 2026 2,1 M€ / 850 € 3 / 3 H/L L 6 pieds 1 pouces / 72 kg Jason van Duiven PSV ST 66 84 18 18 2020 – 2025 2,2 M€ / 2,2 K€ 3 / 3 H/M R. 5 pieds 8 pouces / 74 kg Ruben van Bommel AZ Alkmaar LW 66 83 17 18 2023 – 2027 2,2 M€ / 1,4 K€ 3 / 3 H/M R. 6 pieds 1 pouces / 70 kg Isaac Babadi PSV CAM, CM, LW 66 83 17 18 2021 – 2024 2,2 M€ / 1,7 K€ 3 / 5 M/M R. 5 pieds 10 pouces / 68 kg Malick Fofana Gand LM, CAM 65 83 18 18 2020 – 2026 1,8 M€ / 1,9 K€ 3/4 M/M L 5 pieds 6 pouces / 61 kg Carney Chukwuemeka Chelsea CM, CAM, LW 65 84 19 19 2022 – 2028 1,8 M€ / 11,5 K€ 4 / 4 M/M R. 6 pieds 1 pouces / 70 kg Amourricho van Axel Dongen Ajax LW 65 85 20 18 2020 – 2027 2 M€ / 1,7 K€ 4/5 M/M R. 5 pieds 8 pouces / 71 kg Krisztian Lisztes Ferencváros CAM, ST 65 84 19 18 2022 – 2024 1,8 M€ / 2 K€ 3/4 H/M R. 6 pieds 0 pouces / 72 kg Archie Gris Leeds United CM, MDP, CAM 65 84 19 17 2021 – 2024 1,8 M€ / 1,4 K€ 2 / 4 H/H R. 6 pieds 1 pouces / 70 kg Gabrijel Rukavina Dinamo Zagreb LW, LM, RW 65 83 18 19 2021 – 2028 1,8 M€ / 3,5 K€ 3 / 3 H/L R. 5 pieds 10 pouces / 75 kg Yankuba Minteh Feyenoord, prêté par Newcastle United RW, LW 65 84 19 18 2023 – 2028 1,8 M€ / 1,8 K€ 3 / 3 M/M L 5 pieds 10 pouces / 65 kg Silvano Vos Ajax MDP, CM 65 84 19 18 2021 – 2028 1,7 M€ / 1 K€ 3/4 M/M R. 5 pieds 10 pouces / 74 kg Noé Lahmadi Toulouse CM, MDP 65 86 21 18 2023 – 2026 2,3 M€ / 2 K€ 2 / 3 H/H R. 5 pieds 8 pouces / 71 kg Noé Mbamba Bayer Leverkusen MDP, CB 64 84 20 18 2023 – 2028 1,5 M€ / 2,6 K€ 2 / 3 H/H R. 6 pieds 1 pouces / 75 kg Alfie Devine Port Vale, prêté par Tottenham Hotspur CAM, CM 64 84 20 18 2021 – 2027 1,6 M€ / 800 € 3 / 3 H/M R. 5 pieds 10 pouces / 75 kg Umut Tohumcu Hoffenheim CAM, CM 64 84 20 18 2022 – 2026 1,6 M€ / 2,5 K€ 3/4 M/M R. 5 pieds 8 pouces / 71 kg Chemsdine Talbi Club de Bruges RM, LM, RW 64 83 19 18 2023 – 2025 1,5 M€ / 1,8 K€ 3/4 H/M R. 5 pieds 8 pouces / 68 kg Kyriani Sabbé Club de Bruges RB, LB 64 83 19 18 2023 – 2025 1,4 M€ / 1,3 K€ 2 / 3 H/M R. 5 pieds 7 pouces / 59 kg Assane Diao Diaoune Real Bétis LM, ST 64 84 20 17 2022 – 2024 1,6 M€ / 650 € 3/4 H/L R. 6 pieds 0 pouces / 72 kg Claudio Echeverri Rivière Plate CAME 64 85 21 17 2023 – 2025 1,8 M€ / 550 € 3 / 3 M/M R. 5 pieds 7 pouces / 62 kg Newerton Chakhtar Donetsk LM, RM 64 84 20 18 2023 – 2028 1,6 M€ / 1,7 K€ 3 / 3 M/M R. 5 pieds 5 pouces / 59 kg Patrick Dorgu Lecce KG 64 85 21 18 2022 – 2027 1,8 M€ / 1 K€ 2 / 2 H/M L 5 pieds 8 pouces / 67 kg Paul Wanner Elversberg, prêté par le Bayern Munich CAM, LM, RM 63 86 23 17 2022 – 2027 1,5 M€ / 500 € 4/3 M/M L 6 pieds 0 pouces / 72 kg Lewis Miley Newcastle United CM, MDP, CAM 63 85 22 17 2023 – 2024 1,5 M€ / 2,1 K€ 3/4 H/M R. 6 pieds 2 pouces / 68 kg Assan Ouédraogo Schalke04 CM, CAM 63 84 21 17 2023 – 2027 1,5 M€ / 500 € 3 / 3 H/M R. 6 pieds 3 pouces / 84 kg Mathias De Amorim Girondins de Bordeaux CM, CAM 63 84 21 18 2023 – 2026 1,5 M€ / 700 € 2 / 3 M/M R. 5 pieds 8 pouces / 70 kg Zidan Sertdemir Pays du Nord CM, CAM 62 83 21 18 2023 – 2026 1,3 M€ / 900 € 3 / 3 M/M L 6 pieds 0 pouces / 76 kg Fabio Chiarodia Borussia Mönchengladbach CB 62 83 21 18 2023 – 2027 1,2 M€ / 1,2 K€ 2 / 3 M/M L 6 pieds 1 pouces / 78 kg Nestory Irankunda Adélaïde United RM 62 83 21 17 2022 – 2024 1,2 M€ / 500 € 3 / 3 H/L R. 5 pieds 8 pouces / 74 kg Ben Doak Liverpool RW 62 84 22 17 2022 – 2026 1,2 M€ / 3,1 K€ 3 / 3 H/M R. 5 pieds 9 pouces / 64 kg Kobbie Mainoo Manchester United MDP, CM, CAM 62 84 22 18 2022 – 2028 1,2 M€ / 4 K€ 3 / 2 H/H R. 5 pieds 8 pouces / 80 kg Terre de Tygo PSV CM 62 84 22 17 2022 – 2025 1,2 M€ / 500 € 4 / 4 M/M R. 5 pieds 8 pouces / 65 kg Normand Bassette Malines ST 61 84 23 18 2021 – 2025 1000 K€ / 1,1 K€ 2 / 2 H/L L 6 pieds 1 pouces / 74 kg Daniel Goré Manchester United CM, CAM 61 84 23 18 2021 – 2024 1000 K€ / 5 K€ 3 / 3 H/H R. 5 pieds 8 pouces / 65 kg Laurin-Ulrich Stuttgart CM, CAM, LM 61 84 23 18 2022 – 2026 1000k€ / 1,4k€ 3 / 3 M/M R. 5 pieds 10 pouces / 76 kg Luc Harris Fulham CAME 61 84 23 18 2022 – 2025 1000 K€ / 3,8 K€ 3 / 3 M/M R. 5 pieds 6 pouces / 63 kg Denis Seimen Stuttgart GK 61 84 23 17 2023 – 2027 925 K€ / 500 € 1 / 4 M/M L 6 pieds 2 pouces / 89 kg Lucas Bergvall Djurgardens CM 61 84 23 17 2023 – 2025 1000k€ / 500€ 3 / 3 M/M R. 6 pieds 1 pouces / 74 kg Madi Monamay Bayer Leverkusen CB, MDP 60 83 23 17 2023 – 2025 725 K€ / 500 € 2 / 3 M/M R. 6 pieds 0 pouces / 72 kg Lennon Miller Puits mère CM 59 85 26 16 2022 – 2025 900k€ / 500€ 2 / 3 M/M R. 5 pieds 11 pouces / 72 kg

