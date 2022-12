Bonne volonté à tous, même aux grévistes du NHS … jusqu’à ce que des hommes, des femmes et des enfants irréprochables commencent à mourir à Noël

PERSONNE ne blâme les infirmières, les ambulanciers paramédicaux ou les ambulanciers pour la pagaille catastrophique qui a amené le NHS grinçant au point de s’effondrer.

Pas encore.

Les contribuables ne reçoivent rien en échange de leurs impôts, mis à part des listes d’attente gonflées pour des traitements vitaux souvent délivrés trop tard pour sauver des vies

Pas avant que des hommes, des femmes et des enfants irréprochables ne commencent à mourir à Noël – comme ils le feront certainement – ​​car les appels au 999 restent sans réponse et les infirmières sortent pour la première fois de l’histoire.

Il est difficile de croire en cette soi-disant saison de bonne volonté que nos anges vénérés soient prêts à se joindre à une grève politique impitoyable qui nuira à des personnes plus pauvres et plus faibles qu’eux.

Lorsqu’on lui a demandé hier si des gens mourraient, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a rétorqué : “Je ne vais pas spéculer.”

Le chef du NHS, Sir Stephen Powis, a déclaré: “Personne ne veut cela.”

La bonne réponse est : Oui, des gens mourront, inutilement, en attendant dans un cruel désespoir des soins d’urgence qui ne viendront pas.

Si c’est le cas, les infirmières, les ambulanciers et les ambulanciers en grève perdront la confiance, l’affection et la sympathie qui leur sont dues.

Alors que les familles qui souffrent depuis longtemps font face à un autre Noël gâché par le «Lockdown 2», le risque d’une réaction publique n’est pas perdu pour les ministres, dont la gestion de cette crise a été catastrophique.

Ni sur le Parti travailliste, qui a empoché 15 millions de livres sterling auprès des payeurs syndicaux au cours des deux années écoulées depuis que Sir Keir Starmer est devenu chef.

Beaucoup de personnes touchées par ce conflit industriel ont elles-mêmes du mal à chauffer les maisons et à mettre de la nourriture sur la table.

La grande majorité est plus pauvre que les conducteurs de train en grève avec une moyenne de 59 000 £ par an qui retireront les services essentiels pour gagner leur vie.

C’est une lutte de pouvoir aux enjeux très élevés.

Et si l’on en croit les sondages montrant que son avance sur les conservateurs a diminué de moitié ces derniers jours, cela ne va pas jusqu’au bout des travaillistes.

Blessure auto-infligée

Ce qui explique pourquoi le parti prend ses distances avec la forte demande de 19% de salaire du syndicat des infirmières, le Royal College of Nursing.

Les infirmières méritent une augmentation décente, mais même la MRC considère maintenant cette affirmation absurde comme une blessure auto-infligée et cherche désespérément à rouvrir les pourparlers.

Il n’y a pas une telle conscience de soi chez les tyrans de la gauche dure comme le leader du RMT Mick Lynch ou le chef du syndicat de la fonction publique Mark Serwotka.

Vindicatifs, ils ont programmé des semaines de « grève infernale » à l’approche de Noël.

Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas seulement d’un conflit salarial, il s’agit d’une campagne coordonnée pour renverser un gouvernement conservateur élu.

Jusqu’à 100 000 membres du MRC sortiront jeudi.

Les cheminots abandonneront les outils mardi, mercredi, vendredi et samedi, frappant les pubs, les acheteurs, les navetteurs et les fêtards.

Les postiers ont plus ou moins fait leurs valises, laissant derrière eux une montagne de courrier de Noël qui ne sera livré qu’en février.

De nombreux grévistes exigent des augmentations de salaire correspondant à l’inflation, d’un coût estimé à 28 milliards de livres sterling, soit 1 000 livres sterling pour chaque ménage.

Le Premier ministre Rishi Sunak insiste: “Je ne vais pas demander aux familles ordinaires de tout le pays de payer 1 000 £ supplémentaires par an pour répondre aux revendications salariales des patrons syndicaux.”

Il pourrait également mentionner les 31 milliards de livres sterling qu’il a versés en tant que chancelier pour garder les cheminots dans leur emploi pendant Covid – plus de 300 000 £ par cheminot, dit Downing Street.

Loin d’affamer le secteur public, les conservateurs ont passé les 12 dernières années à pomper l’argent des contribuables dans sa gorge.

Le budget du NHS, déjà à des niveaux records, a grimpé de 16 milliards de livres sterling au cours de l’année écoulée – certains destinés au salaire des infirmières – le tout englouti par une bureaucratie délabrée exigeant déjà plus.

Injections de liquidités

Un nombre choquant de 411 000 personnes attendent plus d’un an pour une intervention chirurgicale.

Près de 40 000 sont bloqués pendant plus de 12 heures dans A&E.

Les conservateurs ont promis une interdiction des grèves dans les services essentiels tels que le NHS et les chemins de fer.

Tous deux ont bénéficié d’injections massives de liquidités sans la moindre pression des ministres ou des employeurs pour se moderniser.

En effet, comme l’a révélé la semaine dernière le rédacteur politique du Sun, Harry Cole, le Premier ministre de l’époque, David Cameron, a secrètement comploté avec des barons syndicaux pour abandonner les lois anti-grève en échange d’une tentative de blocage du Brexit.

On peut dire que la duplicité de Cameron a ouvert les portes à notre actuel Winter of Discontent.