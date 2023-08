« Bonne touche pour un grand homme »: comment Peter Crouch a choqué ses nouveaux coéquipiers avec sa touche de velours

L’ancien international anglais Peter Crouch a expliqué à quel point ses coéquipiers étaient choqués d’avoir une si bonne touche pour un joueur aussi grand que l’attaquant.

À 6 pieds 7 pouces, Crouch est devenu célèbre pour son look unique sur le terrain, mais au fil des ans, il s’est forgé une carrière réussie, marquant plus de 100 buts en Premier League et représentant son pays 42 fois au niveau senior.

« En raison de ce que les gens pensaient de moi, je devais être très bon avec le ballon », a déclaré Crouch. «Je marcherais sur un terrain et les gens penseraient, vous savez, qu’il suffit de le lui attribuer. Je suis donc fier de mon toucher et c’était une bataille constante chaque semaine pour montrer à quel point j’étais bon : essentiellement pour les empêcher de se moquer de moi à cause de mon apparence.

« Les gens me disent toujours ‘Ça a dû vous énerver’, même si d’une manière détournée, c’est un compliment », explique-t-il.

« J’ai travaillé si dur pour obtenir la touche que j’avais, mais c’était incroyable de voir à quel point les gens étaient constamment surpris. Même à l’entraînement, si j’allais dans un nouveau club, les joueurs me disaient tous : ‘Oh mon dieu, tu es meilleur que je ne le pensais !’ »

Peter Crouch a été félicité pour son contrôle – les fans étant souvent surpris de voir à quel point il était bon avec ses pieds (Crédit image : Laurence Griffiths/Getty Images)

Crouch a ensuite marqué des buts incroyables au cours de sa carrière, utilisant les compétences qu’il avait perfectionnées en tant que jeune pour tirer le spectaculaire, comme plusieurs coups de pied au-dessus de la tête ainsi que son toucher et sa volée époustouflants depuis le bord de la surface contre Manchester City. alors qu’il était joueur de Stoke City.

L’attaquant a ensuite remporté la FA Cup avec Liverpool et a disputé la finale de la Ligue des champions 2007 tout au long de ce qui est devenu une carrière très réussie pour l’ancien attaquant.

