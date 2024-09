Bonne question : quel est le meilleur moment pour se faire vacciner contre la grippe ?

Les mises à jour sur les nouvelles locales, nationales et nationales sont détaillées par l’équipe matinale de News10NBC, ainsi que le trafic, les sports et les prévisions météorologiques.

ROCHESTER, NY — La saison de la grippe ne commence que dans quelques semaines, mais lorsque les enfants retournent en classe, les germes aussi. Alors, quel est le meilleur moment pour se faire vacciner contre la grippe ?

« Nous commencerons à voir les cas augmenter à mesure que les enfants retourneront en classe et s’éloigneront de leurs activités estivales en plein air », a déclaré Erin Pfenninger, coordinatrice des services cliniques et de bien-être chez Wegmans.

La semaine dernière, Wegmans a annoncé que vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe dans n’importe quelle pharmacie Wegmans sans rendez-vous. Selon Pfenninger, le meilleur moment pour vous faire vacciner contre la grippe est entre aujourd’hui et la fin octobre.

« Il faut vraiment se faire vacciner avant les pics de la saison de la grippe. Ces vaccins contre la grippe prennent environ deux semaines pour agir, et les pics de notre saison de la grippe que nous observons sont en réalité un pic en décembre et un pic en février », a déclaré Pfenninger.

Walgreens propose également le vaccin contre la grippe et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour vous faire vacciner chez CVS.

« Parfois, il suffit de se rappeler que c’est la période de l’année où les gens commencent à tomber malades. À mesure que les gens contractent ces maladies en entrant dans les salles de classe, nous commençons vraiment à voir notre activité en faveur des vaccins s’intensifier », a déclaré Pfenninger.

Selon le service régional de santé de Rochester, les hospitalisations pour cause de grippe sont rares en septembre. Mais à la fin du mois de décembre de l’année dernière, on comptait 258 hospitalisations pour cause de grippe dans la région des Finger Lakes.

« Alors que nous commençons à faire la transition entre ces activités de plein air et que les enfants se retrouvent dans des espaces restreints, que ce soit dans le bus ou dans les salles de classe, ils y restent pendant une période prolongée et c’est ce qui crée en quelque sorte un terrain propice à la grippe », a déclaré Pfenninger.

Cette année, le vaccin contre la grippe est différent : tous les vaccins contre la grippe aux États-Unis sont « trivalents », ce qui signifie qu’ils contiennent deux souches de « A » et une souche de « B ». Les souches A et B sont celles que les médecins s’attendent à voir dans notre communauté.

Par le passé, le vaccin était « quadrivalent », c’est-à-dire qu’il contenait deux souches de « A » et deux souches de « B ». Les CDC et l’Organisation mondiale de la santé ont abandonné cette deuxième souche « B » lorsqu’elle a disparu pendant la pandémie de COVID.

