Bonne nouvelle sous le chiffre de l’emploi de septembre

Israël déclare la guerre au Hamas

Des hommes armés d’un groupe militant palestinien Le Hamas a attaqué Israël samedi. Israël a officiellement déclaré dimanche la guerre au Hamas. « Ce n’est rien de moins que le 11 septembre en Israël », a déclaré Ian Bremmer, président d’Eurasia Group, tandis que la Chine a appelé à une « solution à deux États » pour « mettre fin aux hostilités ». Les prix du pétrole ont grimpé de 4 % à la nouvelle de l’invasion.

Rapport sur les emplois brûlants

Aux États-Unis, la masse salariale non agricole a grimpé de 336 000 en septembre. C’est presque deux fois l’estimation consensuelle du Dow Jones de 170 000 et plus de 100 000 de plus que le mois précédent – ​​qui a été révisée à la hausse de 40 000. Mais le taux de chômage est resté stable à 3,8% contre une prévision de 3,7%, tandis que les salaires ont augmenté de 0,2% pour le mois, soit moins que les 0,3% attendus.

Les marchés ont connu un rebond spectaculaire

Les principaux indices américains ont connu une séance gagnante vendredi, annulant fortement les pertes de midi. Les rendements du Trésor ont augmenté, mais ont également réduit leurs gains antérieurs. Les marchés de l’Asie-Pacifique étaient hésitants lundi. Les marchés du Japon et de la Corée du Sud ont été fermés, tandis que la séance matinale de Hong Kong a été annulée en raison d’un avertissement de typhon. L’indice Shanghai Composite de Chine continentale a chuté de 0,67% après la réouverture après les vacances de la Golden Week.

Golden Week, demande en or

Le tourisme intérieur chinois pendant la période de la « Semaine d’or », un congé de huit jours qui s’est terminé vendredi, a rebondi aux niveaux d’avant la pandémie, selon les chiffres officiels. Il y a eu 826 millions de voyages effectués, au cours desquels 743,43 milliards de yuans (103,24 milliards de dollars) ont été dépensés. Cela représente respectivement une augmentation de 4,1 % et 1,5 % par rapport à 2019. Toutefois, ces deux chiffres restent inférieurs aux attentes du gouvernement.

[PRO] Après l’emploi, les chiffres de l’inflation

Après le rapport sur l’emploi de la semaine dernière, les investisseurs scruteront cette semaine les chiffres des prix à la recherche de signes indiquant que l’inflation s’atténue malgré un marché du travail tendu. L’indice des prix à la production de septembre sera publié mercredi tandis que l’indice des prix à la consommation sera publié jeudi. Si la hausse des prix se calme pendant le mois – comme le prévoient les économistes – les investisseurs espèrent que la baisse des prix des obligations ne fera plus baisser les actions.