Bonne nouvelle : Richard Kind fera (probablement) votre film

Dites ce que vous voulez à propos des nombreuses et diverses choses terribles qui se sont produites dans le monde au cours des 10 dernières années, mais au moins, nous semblons tous être sur la même longueur d’onde concernant Richard Kind. À l’envers, Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble, John Mulaney présente : Tout le monde est dedans LAou l’un des centaines d’autres projets que l’ancien La ville tournante et Je suis fou de toi Après le travail de Star, nous semblons tous être finalement arrivés à la conclusion que la plupart des projets peuvent être améliorés par l’ajout d’un peu de Kind.

Heureusement pour nous tous, « la plupart des projets » sont apparemment ce à quoi Kind est enclin à dire oui ; dans une interview très amusante, l’acteur a donné à Vautour cette semaineKind estime qu’il accepte « 93 % » des projets qui lui sont proposés. Il faut reconnaître que Kind est un type naturellement bavard et drôle, il exagère peut-être ici, mais il fait clairement comprendre qu’il ne fait que vraiment aime travailler (et être payé pour travailler) :

J’ai récemment fait un film à petit budget, il y avait cinq personnes dans l’équipe. Le réalisateur était celui qui faisait les planches. Pourquoi je fais ça ? J’adore jouer. Que vais-je faire d’autre un mardi et un mercredi ? Je pourrais aller jouer au golf, mais j’ai déjà beaucoup de golf. Ce film avait un rôle sympa et j’ai aidé un gars qui a probablement dépensé son dernier sou. Il a dit qu’il montait des publicités pour des voitures, mais qu’il voulait écrire, réaliser et jouer. Alors j’ai dit : « Ouais, d’accord, je le fais. » Cela m’a pris deux jours de ma vie. J’ai pu jouer. C’est donc une des raisons.

La principale raison est que j’ai trois enfants à l’université. Je vais me prostituer parce que je dois payer leurs études. Vous devez comprendre que je suis un acteur de caractère. Je suis ami avec beaucoup de gens qui portent des films à gros budget. Le plus évident est George Clooney. Quand George Clooney dit oui à un film, des industries surgissent : blanchisserie, restauration, hôtels, autres acteurs, scénaristes, monteurs, tous les effets spéciaux, la ville où le tournage pourrait avoir lieu et les actionnaires qui investissent dans le studio dans l’espoir de gagner de l’argent. Il y a beaucoup de pression sur ce type. Moi, je n’ai aucune pression. Les gens me disent : « Pourquoi tu prends ça ? Tu ne savais pas que c’était horrible ? » Je l’ai accepté parce que ce n’est pas sur mes épaules. Je suis un acteur à louer. C’est ce que je fais. Ils me paient, ça me rendra célèbre et ça pourrait me conduire à d’autres boulots – voilà les raisons pour lesquelles je le prends. J’aimerais pouvoir dire que le défi est la principale raison, mais c’est parce qu’on me propose des rôles et que j’aime jouer. J’accepte à peu près 93 % des missions.