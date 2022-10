Bonne nouvelle pour les prix du café alors que le premier producteur vietnamien enregistre une récolte exceptionnelle

Le Vietnam, le plus grand producteur mondial de la variété robusta utilisée dans le café instantané et l’espresso, se dirige vers une récolte plus importante cette saison, ajoutant à l’offre mondiale et augmentant la pression sur les prix, qui ont chuté de plus de 10 % au cours des deux derniers mois.

Les cinq provinces des hauts plateaux du centre, la ceinture de café du pays, prévoient de produire plus de 1,8 million de tonnes de grains à partir de la récolte qui vient de commencer, contre 1,76 million de tonnes un an plus tôt, selon des estimations distinctes de chaque province recueillies par Bloomberg.

“Je pense que 1,8 million de tonnes serait la plus élevée jamais enregistrée pour une récolte de café dans les Highlands”, a déclaré Trinh Duc Minh, directeur de l’Association du café Buon Ma Thuot dans la province de Dak Lak. “C’est ce que la nation dans son ensemble produisait.” Le département américain de l’Agriculture estime la production nationale à 1,85 million de tonnes.

Le temps généralement favorable et la replantation de vieux arbres ont stimulé les rendements. Les cinq provinces des hauts plateaux du centre de Dak Lak, Lam Dong, Dak Nong, Gia Lai et Kon Tum produisent plus de 90 % de la récolte du pays. Le café est planté sur un peu plus de 700 000 hectares à travers le Vietnam avec une superficie récoltée de 647 600 hectares, selon le ministère de l’agriculture.

L’augmentation de la production apporte enfin de bonnes nouvelles aux buveurs de café. Au Brésil, le plus grand producteur mondial de la variété arabica au goût plus doux, plus de deux ans de gel et de sécheresse ont affaibli les arbres et a entraîné une baisse de la production, les plantations mettant potentiellement des années à se rétablir complètement.

Le resserrement de l’offre a conduit les prix à terme de l’arabica à New York à leur plus haut niveau en plus d’une décennie en février de cette année. Les prix du Robusta à Londres ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 2011 en décembre, mais sont maintenant en baisse de 16 % cette année.

Les cinq provinces prévoient des rendements de robusta plus élevés, Lam Dong, le deuxième plus grand producteur, ayant le plus fort d’entre eux. Nguyen Van Son, directeur de son département de l’agriculture, a attribué cela aux variétés à haut rendement et résistantes aux ravageurs, à l’augmentation de la production des fermes replantées et à l’application de nouvelles technologies, telles que l’irrigation et la fertilisation automatiques.

La récolte commence

Quelques districts de Dak Nong ont commencé la cueillette sélective des fruits le mois dernier après une floraison précoce à cause des averses à partir de février. La récolte sélective a commencé ce mois-ci à Dak Lak et Lam Dong, et devrait commencer à Kon Tum début novembre. Les producteurs de Gia Lai devraient commencer à cueillir des fruits la semaine prochaine.

La récolte culmine en novembre et décembre, et les fortes pluies prévues pour ces mois pourraient nuire à la progression et à la qualité des haricots, selon les autorités provinciales. La pluie dans les Highlands pourrait être le double de la moyenne historique le mois prochain et 40% plus élevée en décembre, selon le national Météo dit l’agence.

Les pénuries potentielles de cueilleurs de fruits ont également inquiété les responsables des provinces de Lam Dong, Dak Nong et Gia Lai. Le manque de cueilleurs locaux pourrait entraîner une baisse de la qualité des haricots, a déclaré le département de l’agriculture de la province de Dak Nong.