Bonne nouvelle pour les faucons de l’inflation

Un indicateur économique privilégié par la Réserve fédérale car l’indicateur d’inflation a augmenté moins que prévu en août, montrant que la lutte de la banque centrale contre la hausse des prix progresse.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) hors alimentation et énergie a augmenté de 0,1% pour le mois, inférieur au gain attendu de 0,2% par le consensus des économistes du Dow Jones, a rapporté vendredi le département du Commerce. Sur une base de 12 mois, l’augmentation annuelle du PCE de base était de 3,9 %, correspondant aux prévisions.

Parallèlement à la modeste hausse de l’inflation, les dépenses de consommation ont augmenté de 0,4 % en dollars courants. Il s’agit d’une forte baisse par rapport aux 0,9 % de juillet. En termes réels, les dépenses n’ont augmenté que de 0,1% après une hausse de 0,6% en juillet.

En incluant l’alimentation et l’énergie, le PCE global a augmenté de 0,4 % sur le mois et de 3,5 % sur un an.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez revenir ici pour les mises à jour.