Bonne nouvelle pour la promotion universitaire de 2027 : il n’est pas trop tard pour obtenir plus d’aide financière – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

Ce week-end, la promotion 2027 s'enregistre dans leurs dortoirs universitaires dans des institutions américaines, de l'Université Columbia à New York à l'Université du Wisconsin-Madison en passant par l'Université du Colorado à Boulder.

De nombreux nouveaux étudiants trouveront l’université plus chère que prévu et se rendront peut-être compte que l’aide financière qu’ils ont reçue en mai ne sera pas suffisante.

La bonne nouvelle? Il n’est pas trop tard pour demander une aide financière ou faire appel du montant de l’aide financière qui vous a été accordée.

Aux États-Unis, le coût moyen d’une scolarité de quatre ans dans une université s’élève à 25 707 dollars par an, soit 102 828 dollars sur quatre ans, selon un rapport d’avril de l’Education Data Initiative. Les étudiants étrangers dans les écoles publiques paient 44 014 $ par an. Dans les universités privées à but non lucratif, ajoutez à cela la somme énorme de 10 000 $ par an.

Certaines écoles comme l’Université Northwestern dans l’Illinois ont une « date limite prioritaire » au début du processus de demande d’aide financière, mais les étudiants peuvent toujours postuler toute l’année. « Cela ne veut pas dire que nous manquons de financement », a déclaré Phil Asbury, directeur de l’aide financière chez Northwestern. « Ne vous découragez pas trop si (les délais) sont déjà dépassés, vous pouvez toujours postuler. »

Et « se présenter en personne peut même vous donner un avantage », a déclaré Lissett Bohannon, conseillère scolaire sur le site de jumelage universitaire Niche.com.

« En fait, il est presque préférable que les étudiants se rendent au bureau d’aide financière, fixent un rendez-vous, les rencontrent et informent l’école de leur situation », explique Bohannon. Même si les étudiants et leurs familles acceptent souvent la première offre qui leur est faite, il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi, a-t-elle déclaré.

Voici quelques conseils pour les étudiants pour augmenter votre aide financière :

Sachez de combien vous avez besoin

Dire simplement que l’université coûte plus cher que vous ne le pensiez n’est pas utile. La spécificité et la persévérance ont été payantes pour Youssef Hasweh, de l’Université de Chicago, qui a pu enrichir considérablement son offre d’aide financière. Comment a-t-il fait?

Hasweh a déclaré à l’université que c’était l’école de ses rêves, mais qu’il avait besoin d’aide pour toutes les dépenses supplémentaires. Cela comprenait les vols, les Ubers à destination et en provenance de l’aéroport et les fournitures pour les dortoirs. « Oui, même les chaussures de douche comptent comme une dépense », a-t-il déclaré à CNN.

Hasweh, qui gère un compte TikTok dédié en partie à aider les étudiants à négocier une aide, a déclaré que l’université avait fini par lui donner l’argent supplémentaire dont il avait besoin.

Plaidoyer se retourne contre vous, utilisez les mathématiques

Le montant de l’aide financière offerte aux étudiants n’est pas le fruit du hasard, c’est un nombre atteint après avoir utilisé des formules, des discussions et un formulaire standardisé – la demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants (FAFSA). Les étudiants doivent donc déterminer pourquoi ils ont besoin de plus. Avec le bureau d’aide financière, les étudiants ne devraient pas se vanter de leurs notes. Il s’agit d’établir un besoin.

Expliquez ce qui a changé dans votre situation

À l’Université Emory, « les étudiants peuvent contacter le Bureau d’aide financière à tout moment » avec ce qu’on appelle « un appel pour circonstances particulières », a déclaré John Leach, vice-recteur adjoint chargé des inscriptions et de l’aide financière universitaire.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez obtenir plus de considération. « Les familles peuvent subir une perte d’emploi, la maladie d’un parent, un accident ou un décès qui pourraient modifier leur situation financière », a déclaré Leach. Informez immédiatement le bureau d’aide financière de l’école et, dans certains cas, l’aide financière peut augmenter, a-t-il déclaré.

Apportez une preuve

Documentez la perte d’emploi d’un parent, par exemple, ou un divorce ou une dépense imprévue. Les formulaires que les étudiants doivent apporter avec eux comprennent un formulaire de réduction de revenu, des déclarations de revenus fédérales et des documents W2 ainsi que des documents relatifs aux indemnités de départ ou aux allocations de chômage.

« Incluez une explication claire de ce qui a changé financièrement pour l’étudiant, avec toute pièce justificative. La possibilité d’augmenter l’aide en fonction des besoins dépend de l’exactitude de votre changement financier documenté et de la capacité financière de l’école à effectuer un changement », a déclaré Leach.

Remplacer les informations obsolètes

La FAFSA de cette année a utilisé les données des déclarations de revenus de 2021 et nous sommes maintenant en 2023, a déclaré Vicki Vollweiler, fondatrice et PDG de College Financial Prep. Vollweiler a cité comment l’une des familles de son client a divorcé au cours du processus d’inscription à l’université et que cet étudiant a pu recevoir 10 000 $ supplémentaires. « Les étudiants devraient absolument faire appel et l’école pourrait être en mesure de les aider et d’offrir davantage de financement », a-t-elle déclaré.

Une autre façon de réduire les coûts

Si votre école n’accepte plus les appels, il existe d’autres moyens pour les étudiants d’économiser de l’argent en attendant, a déclaré Miranda McCall, vice-rectrice adjointe de l’Université Duke et directrice du soutien financier du premier cycle. Si vous commencez à emballer la minifourgonnette, elle suggère de ne prendre que l’essentiel.

« Les étudiants qui économisent le plus sont ceux qui prennent le temps de se familiariser avec le semestre et de différencier les éléments indispensables de ceux sur lesquels ils peuvent réduire », a déclaré McCall. « Ne vous sentez pas obligé d’avoir immédiatement la salle parfaite ou l’ordinateur portable d’ingénierie si vous vous spécialisez en anglais. »

