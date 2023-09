Bonne nouvelle pour Bitcoin, l’achat audacieux de Bitcoin de MicroStrategy pour 147 millions de dollars : pourquoi il parie gros dans un contexte d’incertitude du marché

MicroStrategy, l’une des principales sociétés de business intelligence basée aux États-Unis, a une fois de plus démontré son engagement sans faille envers Bitcoin. La société a récemment acquis 5 455 bitcoins supplémentaires, dépensant environ 147,3 millions de dollars, comme l’a révélé un récent dossier déposé auprès de la SEC. Cette acquisition a eu lieu entre le 1er août et le 24 septembre, portant le total des avoirs en Bitcoin de la société à un nombre stupéfiant de 158 245 jetons, évalués à plus de 4,1 milliards de dollars.

Bonne nouvelle pour BITCOIN

Cette décision est particulièrement remarquable compte tenu des conditions actuelles du marché. Malgré une tendance à la baisse et l’impact de la hausse des rendements du Trésor américain sur les marchés boursiers, Bitcoin a fait preuve de résilience, maintenant sa valeur au-dessus de 26 100 $. En fait, septembre pourrait être le premier mois en sept ans où Bitcoin ne connaît pas de déclin, soulignant encore davantage sa robustesse face aux défis du marché.

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, est un ardent défenseur du Bitcoin. Plus tôt en août, il a souligné la stratégie de l’entreprise visant à accumuler autant de Bitcoin que possible pour ses actionnaires. Ce sentiment a été repris dans une déclaration dans laquelle il a déclaré : « Notre objectif est d’accumuler autant de bitcoins que possible au nom de nos actionnaires. » L’approche agressive de l’entreprise à l’égard du Bitcoin a commencé il y a trois ans lorsque Saylor a introduit la « Bitcoin Initiative », une stratégie d’entreprise axée sur l’acquisition et la détention de Bitcoin.

Cependant, il est essentiel de noter que l’investissement Bitcoin de MicroStrategy n’a pas été que du soleil et des arcs-en-ciel. L’investissement total de la société dans Bitcoin n’est actuellement pas rentable, avec plus de 500 millions de dollars de pertes non réalisées. Le prix d’achat moyen de l’ensemble de leur portefeuille Bitcoin s’élève à 29 582 $ par pièce, ce qui est nettement supérieur au prix de négociation actuel d’environ 26 200 $.

Position actuelle du Bitcoin

Malgré ces défis, Bitcoin reste un acteur dominant sur le marché des cryptomonnaies. La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a connu de légères fluctuations, la zone de support cruciale du Bitcoin étant identifiée à 25 000 $. D’autres crypto-monnaies comme Ethereum et BNB ont connu une croissance de 1 %, tandis que Polygon a connu une baisse de 3 %.

Le marché des cryptomonnaies attend également avec impatience la décision de la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant l’approbation d’un Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF). Quatre membres du comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis ont fait part de l’urgence de cette approbation à la SEC.

En conclusion, alors que le marché des cryptomonnaies continue de faire face à des incertitudes, des entreprises comme MicroStrategy affichent leur confiance dans le potentiel à long terme du Bitcoin. Seul le temps nous dira si cette stratégie sera payante à long terme.

