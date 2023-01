Bonne nouvelle peur : que peuvent nous dire les films tournés en 2023 sur ce qui nous attend ?

Fou toute la cause qu’il faut croire que cette année est la première depuis longtemps moins apocalyptique que la précédente – le fascisme occidental tenu à distance, la pandémie reculant progressivement, Popeyes introduisant un sandwich au poulet noirci au menu – ceux qui sont enclins à la panique future ont encore beaucoup de matériel avec lequel travailler.

La menace omniprésente du changement climatique n’a pas disparu, s’accélérant à un rythme exponentiel qui repousse constamment la date d’expiration de l’espèce humaine. Nous jouons assez vite et librement avec la robotique et l’IA, au point qu’il est difficile de dire si la prolifération des “armes létales autonomes” (une façon aseptisée de dire “robots tueurs”) ou des programmes informatiques sensibles représente une menace plus grave . Nous avons un assortiment de guerres, des théories du complot marginales à la hausse, une inflation hors du commun. Faites votre choix parmi les mauvais présages.

Le cinéma n’aide pas non plus. Regarder en arrière la petite poignée de films du passé imaginant l’année 2023, c’est arpenter les épaves au-delà des épaves, chacune traversée par l’anxiété quant aux cataclysmes qui pourraient arriver dans les jours incertains à venir. Certains visent le réalisme social, d’autres visent une notion plus large de notre fin spectaculaire, mais ils sont unis dans leur crainte que les choses ne s’améliorent pas de si tôt…

Avengers : Fin de partie

2023 représente la plus sombre des chronologies d’Avengers : Endgame. Photographie : Marvel Studios\disney/Allstar

Le deuxième film le plus rentable de tous les temps a une chronologie étonnamment alambiquée, rebondissant du présent vers le futur, puis revenant à trois segments différents du passé, tous divisés entre plusieurs univers superposés. Tout ce que vous devez savoir, c’est que 2023 représente la chronologie la plus sombre issue du claquement de doigt du supervillain Thanos qui a vaporisé la moitié de la population vivante, laissant l’ordre naturel détraqué. Un Thor parti pour la graine est devenu déprimé et s’est réfugié dans la nourriture, Hulk a fusionné sa conscience humaine avec son grand corps vert, et l’as archer Hawkeye est devenu justicier à la suite de la mort de sa famille. La quête de sauts de dimension pour renverser Thanos est vraiment une mission pour rétablir l’ordre, en pensant que tout scénario du pire n’est pas ce que les choses devaient être. La consolation qu’il y a un meilleur résultat en attente, perverti par un mauvais virage quelque part le long de la ligne mais toujours réalisable, représente une forme puissante d’auto-apaisement.

Gunbuster

Le profil du grand anime Hideaki Anno s’est élargi ces dernières années en raison de l’influence profonde de son magnum opus Neon Genesis Evangelion, mais son premier travail majeur a une pertinence plus immédiate pour notre moment. Diffusé d’abord sous forme de série, puis édité en version longue pour une sortie en salles, Gunbuster raconte le fatidique Ragnarok entre une race insectoïde d’envahisseurs spatiaux et la dernière ligne de défense des mech-suit de la race humaine, bien que l’accent reste principalement sur les événements- entre jeunes étudiants de l’académie de formation. Leurs rivalités et leurs béguins pubères contrastent fortement avec la sauvagerie du combat, qui exerce un terrible impact mental sur les jeunes poussés dans le centre de commandement de ces gigantesques robots de combat. Aussi avancée que puisse être notre technologie, elle est inutile pour anticiper les pathologies qui provoquent les conflits armés, ou pour guérir les cicatrices qu’elles laissent derrière elles.

Ascension des Gémeaux

Ce qui ressemble à un thriller sur le thème de l’astrologie est en réalité un morceau de science-fiction délicieusement à petit budget et direct sur vidéo qui s’appuie sur la légitimité par procuration conférée par le leader Lance Henriksen, ancienne star d’Aliens. Il joue le colonel supervisant l’étude de deux extraterrestres qui se sont écrasés sur Terre, chargés de contenir ces organismes dangereux – sauf qu’ils ne sont pas du tout le danger. Ils viennent en paix, aidés à s’échapper par notre charmante héroïne agent/télépathe de la DEA, le véritable méchant étant le colonel Cencula alors qu’il exécute un plan pour vendre une technologie de contrôle de l’esprit aux Nord-Coréens. (Pour ses nombreux défauts, ce n’est rien sinon un film vivant.) S’il y a une conclusion à tirer de cette dalle de schlock de haute qualité, c’est que l’appel vient de l’intérieur de la maison, que nos ennemis les plus meurtriers sont pas des étrangers intrigants mais de mauvais acteurs retranchés aux plus hauts niveaux d’autorité. Mauvais acteurs au sens politique, c’est-à-dire du moins pour la plupart.

La purge : l’anarchie

The Purge: Anarchy s’appuie sur une longue histoire de pouvoirs institutionnalisés opposant indirectement la classe inférieure à elle-même. Photo : Justin Lubin/AP

Là où le premier volet de la franchise d’horreur se déroulant lors de la nuit annuelle d’amnistie totale pour tous les crimes se limitait à une maison bien isolée sous l’assaut, cette suite s’aventure dans une ville grouillante de maraudeurs. L’ouverture s’élargit ensuite à la taille de la nation alors que la Purge se révèle être un complot du gouvernement totalitaire d’extrême droite, conçu comme une méthode grossière de contrôle de la population, éclaircissant le troupeau des sans-abri et des pauvres. Cependant démesurée dans sa soif de sang, cette expérience civique démente se classe toujours comme le cauchemar artificiel le plus plausible répertorié ici, s’appuyant sur une longue histoire de pouvoirs institutionnalisés opposant indirectement la classe inférieure à elle-même tandis que les riches gloussent de leurs théâtres privés de vente aux enchères d’esclaves. Ces films au cœur noir partent du principe que la rage meurtrière se cache dans le cœur de personnes apparemment ordinaires, mais celui-ci va plus loin en pointant du doigt les parties responsables de nous avoir rendus comme ça.

X-Men: Days of Future Past

X-Men : Days of Future Past prévient que la technologie dépassera notre contrôle sur elle, avec des conséquences désastreuses. Photographie : Alan Markfield/20th Century Fox/Allstar

Avant son acquisition par Disney, la franchise X-Men de Fox a battu Marvel au poing sur une intrigue chrono-sautante sur un groupe de héros renégats fuyant la dystopie de demain pour réparer le passé. Les élèves du professeur X reviennent dans les années 70 pour étouffer le projet Sentinel dans l’œuf, apportant à Cassandra des avertissements que les androïdes génétiquement modifiés se retourneront contre le reste de la civilisation après avoir éteint leur proie mutante. C’est le même refrain que la race humaine a retenti depuis l’époque de Frankenstein, la prophétie d’un apocalypse selon laquelle notre maîtrise technologique dépassera bientôt la portée de notre contrôle, avec des conséquences désastreuses. Des drones sans pilote aux capacités destructrices dévastatrices à la gamme toujours plus effrayante de chiens d’attaque sans visage conçus par Boston Dynamics, il ne faut pas beaucoup de suspension d’incrédulité pour voir le chemin qui se termine avec nous dans le collimateur de nos nouveaux seigneurs cybernétiques.