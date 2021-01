L’Agence européenne des médicaments a reçu une demande du géant pharmaceutique AstraZeneca pour l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de leur vaccin Covid-19.

Mardi, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a confirmé qu’AstraZeneca avait demandé que son vaccin soit approuvé pour une utilisation dans l’UE.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est adressée à Twitter, décrivant l’annonce comme « bonnes nouvelles. »

Bonnes nouvelles! @AstraZeneca a postulé à @EMA_News faire autoriser son vaccin dans l’UE. @EMA_News évaluera l’innocuité et l’efficacité du vaccin. Une fois que le vaccin aura reçu un avis scientifique positif, nous travaillerons à plein régime pour autoriser son utilisation en Europe. – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 12 janvier 2021

L’EMA pourrait prendre une décision sur le jab développé par le Royaume-Uni d’ici le 29 janvier, a déclaré l’organisation sur son site Web.

«Un délai d’évaluation aussi court n’est possible que parce que l’EMA a déjà examiné certaines données sur le vaccin lors d’un examen continu», dit l’EMA.

Toute recommandation de l’EMA devrait alors être approuvée par l’UE avant de pouvoir être utilisée dans l’une des 27 nations du bloc européen.

Le vaccin pourrait devenir le troisième vaccin à recevoir le feu vert après que l’UE ait accordé l’accès au marché à Pfizer / BioNTech et Moderna.

AstraZeneca a déjà été critiqué pour son manque de clarté concernant les données des essais. En utilisant deux schémas posologiques différents, les données initiales des essais à grande échelle ont montré que le vaccin était efficace à 70% dans la prévention du Covid-19.

Le Royaume-Uni a commencé le déploiement du vaccin la semaine dernière; il serait beaucoup plus facile à transporter, à stocker et à administrer car il n’a pas besoin d’être conservé à des températures inférieures à zéro, contrairement aux vaccins produits par Pfizer et Moderna.

