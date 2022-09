Bonne nouvelle, avec quelques complications

Certains audiologistes craignent que les consommateurs n’endommagent leur audition en réglant les appareils à un volume trop élevé ; ils ont préconisé des limites sur le “gain de sortie” – la différence entre le son non amplifié qu’un patient entend et ce même son entendu avec une aide auditive. La FDA n’a pas inclus de limites de gain, cependant – en réponse à certains des plus de 1 000 commentaires publics reçus sur la règle – elle a plafonné la sortie sonore maximale des aides auditives OTC à 117 décibels (presque le niveau d’un avion à réaction pendant décoller).

Sherrie Davis, Au.D., directrice associée de l’audiologie et du Dizziness & Balance Center de Penn Medicine à Philadelphie, note qu’il est difficile pour une personne d’évaluer si sa perte auditive est légère, modérée ou sévère ; moins un test, il n’y a aucune chance d’attraper d’autres causes de mauvaise audition – des conditions bénignes comme les allergies aux plus graves comme un neurinome acoustique, une tumeur bénigne sur les nerfs menant de l’oreille interne au cerveau.

“Pouvez-vous imaginer entrer chez Walgreen, acheter une prothèse auditive et attendre que la fille au comptoir s’assoie et vous apprenne à l’utiliser ?”

“Nous ne voulons pas que les gens mettent des appareils sur leurs oreilles et causent plus de perte auditive”, déclare Tricia Ashby-Scabis, Au.D., directrice principale des pratiques d’audiologie à l’American Speech-Language-Hearing Association, qui représente les orthophonistes, audiologistes et professionnels assimilés.

Pour les fabricants d’appareils auditifs, la règle de la FDA est une raison de se réjouir. Gary Rosenblum, président de la société d’aides auditives Oticon et président de Hearing Industry of America, l’association des fabricants, affirme que la mise à disposition d’aides auditives en vente libre réduira leur coût et améliorera l’accessibilité.

Mais même lui avertit que “les aides auditives en vente libre ne sont pas nécessairement une panacée” et exhorte les personnes qui achètent des aides auditives sans ordonnance à consulter un audioprothésiste et à poser des questions pointues sur les politiques de retour et les garanties.

Actuellement, les aides auditives coûtent entre plusieurs centaines et près de 8 000 $ la paire, selon leur sophistication technologique et l’ensemble de « services groupés » qui accompagnent les soins d’un audiologiste ; ceux-ci peuvent inclure un essai gratuit de 30 ou 45 jours, des visites hebdomadaires pour l’ajustement et les questions, et plusieurs années de soins de suivi.