Bonne nourriture, bon vin et bonne compagnie

– Mots de Darcy Nybo Photographies de Lia Crowe

Les entrepreneurs sont toujours à la recherche pour un service ou un produit qui est si bon, si unique, si merveilleux, qu’il ne peut que réussir. The Graze Company s’appuie sur ces concepts et continue de prospérer et de croître chaque jour.

Niché à l’intérieur de l’Indigenous World Winery à Kelowna, The Graze Company offre une corne d’abondance d’art comestible, avec une gamme de festins sucrés et salés emballés dans des boîtes à emporter pratiques ou offerts sous forme de tartinades à table complète. Vous pouvez également trouver de beaux accompagnements divertissants comme des couteaux et des plateaux à fromage luxueux. C’est un endroit qui offre un régal pour les yeux autant que pour les papilles.

En 2018, la Graze Company originale de Vancouver était prête à s’agrandir, et Sheena Barbour, née dans l’Okanagan mais vivant à Calgary, pensait que cette ville albertaine serait l’endroit idéal pour « élever tout rassemblement au-delà du délice gastronomique » et « créer des moments de une beauté dont on se souviendra toute une vie » en y ouvrant une Graze Company.

Après avoir suivi The Graze Company depuis sa conception, elle n’était pas seulement amoureuse du concept, mais aussi de l’identité de la marque, de leur innovation et du sens de la communauté qui les entoure. Elle a ouvert les portes de The Graze Company Calgary en octobre 2019.

«Nous avons eu un début incroyable à Calgary, puis le COVID-19 a frappé cinq mois seulement après l’ouverture», se souvient Sheena. Soudain, plus personne n’organisait de dîners ou d’événements.

“Nous avons fermé pendant quelques semaines, puis avons eu la brillante idée de créer le kit de bricolage Wine & Unwind. Le kit est livré avec tous les ingrédients et des instructions étape par étape sur la façon de créer votre propre planche de charcuterie associée à votre choix de vin rouge, blanc ou rosé.

«C’était un succès; les gens s’ennuyaient et c’était une activité amusante à faire dans le confort de leur foyer. Depuis lors, nous avons lancé un certain nombre de nouveaux produits, notamment les mini-boîtes – parfaites pour une personne – et les gobelets à charcuterie qui sont parfaits pour maintenir la distance sociale lors de grands événements et de mariages.

Alors que la pandémie faisait rage puis s’estompait, l’entreprise a continué à créer de nouvelles boîtes – comme la Champagne & Caviar Box haut de gamme, par exemple – et à prospérer en tant qu’entreprise. Il semblait que le moment était venu d’ouvrir à Kelowna, et donc en octobre 2021, Sheena a lancé The Graze Company Okanagan.

Gourmand depuis l’enfance

« Je suis une gourmande depuis que je suis enfant », dit Sheena en riant en ajoutant : « Ma maison était remplie de chaleur, de délicieuses odeurs et de nourriture délicieuse. Je me souviens quand j’étais petite avec ma mère et ma grand-mère dans la cuisine qui aidaient. J’avais l’habitude d’avoir une boîte à recettes avec des cartes que ma mère m’avait données et j’écrivais les recettes qu’elle m’apprenait. J’écrivais les recettes que je voulais faire à partir de magazines et j’ai toujours la boîte à ce jour. J’ai grandi dans une famille qui aimait recevoir ses amis et sa famille et regardait des émissions de cuisine telles que Julia Child et The Galloping Gourmet.

La passion de Sheena pour la nourriture s’est poursuivie dans la vingtaine lorsqu’elle a commencé à voyager à l’étranger en Asie et en Europe. Elle a également travaillé dans l’un de ses vignobles préférés, Mission Hill, où elle a continué à élargir son expérience culinaire. Et, en fait, les liens de Sheena avec divers vignobles ont permis à Graze d’offrir des vins canadiens avec ses diverses planches et boîtes.

“Aujourd’hui, nos boîtes les plus demandées sont nos boîtes Graze originales qui existent en petites, moyennes et grandes, ainsi que nos boîtes d’anniversaire”, explique Sheena. « Les coffrets d’anniversaire contiennent des crackers et une boisson, soit une limonade rosée pétillante, soit un mini-champagne Moët. Ils ont aussi des macarons roses, des cake pops et des truffes fabriqués localement – et l’un de mes préférés – un cheddar Merlot.

Vous en avez marre des planches ?

“Impossible!” dit Sheena. « Nous travaillons avec les plus beaux produits pour les meilleurs clients. Nous avons une incroyable équipe de femmes dans notre cuisine qui aident à nourrir l’âme de notre entreprise. Si quoi que ce soit, je me sens inspiré tous les jours !

Se connecter à la communauté

La nourriture mise à part, l’autre chose que Sheena aime à propos de Graze, c’est la façon dont il se connecte aux communautés qu’il dessert.

« Je suis plus que chanceuse du soutien que je reçois des communautés de Calgary et de Kelowna », a-t-elle déclaré. “Les relations que j’ai établies et construites avec mes fournisseurs sont également incroyables. Nous utilisons principalement des produits locaux, et cela inclut nos gelées et confitures artisanales. C’est le meilleur sentiment d’entendre qu’un client a reçu une Graze Box en cadeau et nous utilise maintenant pour offrir à quelqu’un d’autre !

Elle ajoute : « Soutenir les communautés qui nous permettent de gérer notre entreprise a toujours été au premier plan pour moi. Depuis l’ouverture des deux emplacements, nous nous assurons de toujours soutenir les organismes de bienfaisance de notre communauté qui redonnent à ceux qui en ont besoin. »

Coffrets vacances et ateliers

« Noël est la saison la plus chargée de l’année pour nous, et la saison la plus amusante », déclare Sheena. “Non seulement nous pouvons créer les plus belles tables de pâturage inspirées des fêtes pour les grands événements, mais nous travaillons également 24 heures sur 24 pour répondre aux commandes de cadeaux d’entreprise.”

Cette année, Graze lance certains des “favoris personnels” de Sheena, comme l’arbre de charcuterie des fêtes, la boîte des fêtes avec du vin et une boîte de desserts des fêtes, qui comprendra des ornements en chocolat, fabriqués à la main par un chocolatier local.

Des ateliers sont également en cours, contribuant à souligner le cœur de la marque : “savourer la bonne chère et le bon vin en bonne compagnie”.

«Nous avons récemment redémarré nos ateliers et ils sont à ne pas manquer», déclare Sheena. “Attendez-vous à déguster un bon vin avec des sommeliers vedettes, tout en apprenant à créer un plateau de charcuterie à couper le souffle.”

L’emplacement de Kelowna s’associera au cours de la nouvelle année avec les meilleurs groupes de vignobles, tels que Black Swift Vineyards, pour des ateliers.

Alors que The Graze Company continue de se développer et de prospérer, il est facile de voir que ce qui a commencé comme un projet passionné est devenu une entreprise au-delà de leurs rêves les plus fous.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

Aliments