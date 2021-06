Bonne journée pour prendre un Google Nest Hub, car ils sont à prix réduit

Alors que nous nous dirigeons vers le week-end de la fête des pères, de nombreuses offres ont fait surface sur un certain nombre de nos produits préférés. L’un d’eux serait la gamme Nest Hub de Google, où vous trouverez actuellement à la fois le Nest Hub (2e génération) et le Nest Hub Max avec des baisses de prix solides.

Le tout nouveau Nest Hub (2e génération), qui est déjà à un prix raisonnable, est à 20 $ de rabais et à 80 $. Le Nest Hub Max, son grand frère avec caméra, est à 30 $ de rabais et à 200 $.

Je ne suis pas sûr d’avoir besoin de vous dire de quoi ces appareils sont capables car ils existent sous une forme ou une autre depuis des années, mais pour vous donner quelque chose à lire, voici un récapitulatif. Ce sont des écrans intelligents, donc contrairement à un haut-parleur intelligent typique, ils vous montrent en fait des choses que vous demandez à Google de faire. La météo, les films et les émissions, les recettes, les photos et les commandes de la maison sont autant de choses qui peuvent être affichées sur le affichage. Ils sont pratiques dans la cuisine, au bureau et près du lit, en particulier le nouveau Nest Hub de 2e génération, car il peut suivre votre sommeil.

Bons prix pour un week-end amusant à venir! Si les détaillants ci-dessous ne sont pas vos favoris, regardez autour de vous – tout le monde a ces offres.

