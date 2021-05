Bonne fête des mères? Ça n’a pas d’importance. Pourquoi je veux la décennie d’une autre mère

Quel est ton premier souvenir de ta mère? Le mien, à première vue, semble indiquer pourquoi je hausse les épaules à la fête des mères.

J’avais peut-être 5 ans, l’aîné de cinq ans, et j’en avais fini avec notre mère. Comme je l’ai expliqué à mon prochain frère, elle était tellement dictatoriale, et nous devrions fuir pour lui donner une leçon. C’était probablement la dernière fois que mon frère Truong me suivait aveuglément. Mais il m’a aidé à emballer des vêtements et de la nourriture. Puis nous avons entendu maman appeler nos noms.

Nous étions de la classe moyenne, mais c’était Saigon dans les années 1970 et la plupart des ménages avaient des femmes de chambre. La femme de ménage nous avait entendus et criait. Au lieu d’être en colère ou effrayée, notre mère, qui séchait ses longs cheveux avec une serviette après les avoir lavés, était fraîche dans l’humidité moite. Elle a même souri en disant que si nous voulions vraiment partir, quitter. Et elle s’est détournée pour s’occuper de nos jeunes frères et sœurs.

Truong et moi nous tenions là, tenant nos sacs. Il m’a fait savoir qu’il avait changé d’avis. J’étais humilié et livide, mais j’ai décidé de lui rendre son bluff. Allons-y, lui ai-je dit, et j’ai commencé à marcher vers la porte.

Mes jambes tremblaient. «Mademoiselle», entendis-je la gouvernante siffler, «ils s’en vont vraiment!» Maman a encore appelé nos noms. Nous nous sommes rapidement retournés. Elle essayait de garder un visage impassible en disant qu’elle avait décidé de nous pardonner et de nous laisser rester. J’ai décidé qu’il serait sage de la laisser.

Après que ma famille ait fui la chute de Saïgon en 1975 et que l’Église luthérienne du Mont des Oliviers nous ait parrainés à Phoenix, j’ai appris l’expression «maternité et tarte aux pommes». La télévision américaine a montré toutes ces mamans qui s’embrassaient et s’embrassaient et qui aimaient si inconditionnellement, je pensais que toutes les mères américaines devaient être différentes des mères vietnamiennes.

En haut à gauche avant la chute de Saïgon en 1975, Thuan Le Elston, frères Truong, Tran et Tu; parents Nghia et Duc; et soeur Tien. Album de famille

Lors de notre premier hiver en Amérique, les membres de l’église ont sonné à la porte un soir et nous ont surpris – avec un arbre de Noël, ils nous ont appris à décorer tout de suite, des cadeaux à mettre en dessous, des biscuits décorés et un grand bol de lait de poule. Soudain, la femme du pasteur a demandé où ma mère était partie. Nous l’avons trouvée dans la chambre de mes parents en larmes, et à 9 ans, cela m’a fait peur parce que je n’avais jamais vu ma mère pleurer.

Mais elle ne pouvait pas croire que des gens qui ne nous ressemblaient en rien et qui n’étaient pas du tout liés à nous par le sang pouvaient être aussi gentils. C’était une sorte de scène très cinématographique, l’esprit de Noël tout comme ces films américains que mes parents nous emmenaient voir pendant la guerre: la femme du pasteur entrant dans la chambre pour réconforter maman et la ramener dans le salon, puis tout le monde vient la serrer dans ses bras. C’était en fait hilarant – ma mère, qui est rarement affectueuse, enveloppée dans les bras de tous ces hommes et femmes étrangers!

Je pensais toujours comme la fille de mon papa. Papa m’a parlé de poésie, de littérature, de religion, de philosophie et de rêves. Maman m’a grondé pour rêver et ne pas me concentrer sur les notes, les tâches ménagères et agir comme une fille.

Thuan Le Elston C’est une femme qui au Vietnam a eu des enfants pendant cinq années consécutives et a survécu à une guerre.

Elle devrait parler. Ma mère est l’un des 15 enfants, avec seulement quatre garçons, et ce n’est que le septième enfant que le premier fils est né. Ma mère était l’enfant n ° 3, et à ce moment-là, mon grand-père était déjà si désespéré d’avoir un fils, il l’a habillée comme un garçon et lui a dit que les garçons ne pleuraient pas. Une fois qu’elle était assez âgée pour entrer à l’école primaire, ses parents l’ont habillée en fille. Mais même à l’adolescence, portant l’uniforme traditionnel vietnamien du lycée d’une tunique blanche à col haut avec des panneaux avant et arrière sur un pantalon blanc, maman a noué ces panneaux flottants avant de rentrer à vélo à la maison – contrairement à toutes les filles féminines qui se sont pliées. le panneau arrière sur leurs genoux avant de pédaler.

Voici une autre question pour vous: notre premier souvenir de nos mères vieillit-il avec l’âge? Je suis sur le point d’avoir 55 ans et mon premier souvenir de ma mère ne peut pas remonter à l’âge de 5 ans.

C’est une femme qui, au Vietnam, a eu des enfants cinq années consécutives et a survécu à une guerre. Qui, pour aider papa à nous sortir de l’aide sociale en Arizona le plus tôt possible, a pris les premiers emplois qu’elle pouvait, en tant que femme de ménage et lave-vaisselle de restaurant, avant de se former pour travailler sur une chaîne de montage électronique.

Qui, quand un garçon blanc dans une voiture à côté de nous à un feu rouge a tiré ses yeux pour se moquer des Asiatiques, a tiré la langue puis s’est moqué de lui. Qui, après le décès de mon père, a pris sa retraite tôt pour aider à prendre soin de mes enfants afin que je puisse retourner travailler. Qui m’a non seulement appris à devenir parent, mais aussi à vivre.

En 2009, la mère de maman est décédée à 90 ans à Phoenix, et elle était la dernière arrière-grand-mère de mes enfants à décéder. Je n’ai pas pu m’empêcher de comparer sa vie avec les autres arrière-grand-mères: deux femmes vietnamiennes et deux américaines.

Ce qui m’a frappé, c’est que les deux femmes vietnamiennes partageaient une culture mais vivaient très différemment l’une de l’autre, et que les deux Américaines auraient tout aussi bien pu venir de planètes différentes. J’ai décidé d’essayer d’écrire un livre de fiction historique et j’ai interviewé ma mère ainsi que mes beaux-parents au sujet de leurs mères.

Mon père était déjà décédé, mais l’ancien rédacteur en chef du journal et photographe amateur a laissé derrière lui plein d’histoires et de photos de famille.

Surprendre! Les quatre femmes qui ont inspiré mon roman de fiction étaient toutes loin d’être des mères naturelles. Aucun des Américains n’était «la maternité et la tarte aux pommes», et les deux Vietnamiens considéraient l’éducation des enfants comme un travail.

Couverture du livre de Thuan Le Elston (à gauche) « Rendez-vous à l’autel: du Vietnam à la Virginie », qui sera publié par Rand-Smith Books en septembre 2021.

Couverture du livre de Thuan Le Elston (à gauche) « Rendez-vous à l’autel: du Vietnam à la Virginie », qui sera publié par Rand-Smith Books en septembre 2021.

Couverture du livre de Thuan Le Elston (à gauche) « Rendez-vous à l’autel: du Vietnam à la Virginie », qui sera publié par Rand-Smith Books en septembre 2021.



J’ai travaillé sur ce roman pendant plus d’une décennie, au cours de laquelle mon aîné de quatre enfants est passé d’une préadolescence à un diplômé d’université et mon plus jeune est passé de tout-petit à préadolescence.

De nombreuses nuits après avoir travaillé comme rédacteur en chef pour la section d’opinion USA TODAY, je rentrais à la maison, mettais les enfants au lit et me dirigeais vers ma coiffeuse (appropriée pour un projet de vanité), où j’ouvrais mon ordinateur portable et canalisais mon les grands-mères et les grands-mères de mon mari. Non, je n’étais pas une super-femme. J’ai eu de l’aide: nous vivions avec mes beaux-parents ainsi que ma mère.

Ecouter maman, Duc Le, parler de sa mère, Ty Vu – qui à Hanoï avait aidé à gérer la librairie familiale, la savonnerie, l’entreprise de camionnage, etc. puis, en 1954, elle a dû recommencer quand sa famille faisait partie d’un million de personnes qui ont fui le Nord-Vietnam communiste et se sont réinstallées au Sud-Vietnam – je me suis entendu. J’ai reconnu notre relation, une rébellion qui s’est transformée en admiration et un amour si protecteur que je ne peux me résoudre à exprimer dans aucune carte.

Quelque part pendant mes années en tant qu’étudiant de banlieue à l’Arizona State University, je suis rentré chez moi et j’ai rencontré ma mère en train de lire mes journaux. Mon cœur s’est arrêté, en pensant à toutes ces fois où j’ai documenté une escalade par la fenêtre pour aller au lycée et abandonner les cours d’ASU pour conduire quelques heures pour voir mon petit ami à Tucson.

La famille Le Elston à l’extérieur de Washington, DC, en 2016. Album de famille

Elle a levé les yeux et a dit que je devais mieux cacher mes journaux parce que si mon père apprenait ce que j’avais fait, cela lui briserait le cœur. Dès lors, maman m’a traité avec respect comme jamais auparavant. J’ai réalisé alors que j’avais aussi été la fille de ma mère depuis le début, une planificatrice pragmatique sur la façon de réaliser mes rêves.

Bien que je pleure toujours facilement, je me méfie des passions instinctives et de la pression que les sociétés de cartes de vœux à but lucratif exercent autour de ces jours émotionnels censés nous rappeler d’exprimer l’amour.

Mon souvenir le plus récent de ma mère, qui vit maintenant près de nous dans le nord de la Virginie dans un complexe de vie autonome pour retraités, date de ce printemps. Après avoir évité COVID-19 avec des masques, mis en quarantaine, ne pas serrer ses petits-enfants dans ses bras, ne pas pouvoir passer des nuits avec nous et être enfin vaccinée, elle a été diagnostiquée d’un cancer. De nouveau.

Duc Le se remet d’une chirurgie du cancer dans le nord de la Virginie au printemps 2021. Album de famille

Elle a survécu à une chirurgie du cancer du côlon en 2014 et s’est échappée sans chimio ni radiothérapie, mais maintenant qu’elle a 80 ans, elle craint de ne pas avoir la force de tout subir une deuxième fois. Cependant, l’hystérectomie laparoscopique promettait une récupération plus rapide, et le chirurgien et moi avons expliqué que c’était soit cela, soit trois ans de plus – mais l’année dernière serait le cancer lentement, détruisant douloureusement son utérus.

Et l’hôpital, malgré la pandémie, a accepté de me laisser masquée rester avec elle pour traduire aussi longtemps qu’elle devait être là. La chirurgie laparoscopique a fonctionné, mais en raison de ses cicatrices antérieures d’opération du côlon, elle avait besoin de chirurgies supplémentaires pour arrêter le saignement.

Après sa troisième opération en 24 heures et de multiples transfusions sanguines, j’ai été autorisée à retourner à son chevet et on m’a dit que sa tension artérielle était trop élevée. J’ai regardé ma mère fantomatique et inconsciente et j’ai pensé que tout était de ma faute; Je lui ai parlé de ça et maintenant je l’ai tuée. Je lui ai tenu la main et lui ai caressé la peau. S’il te plaît, ne me punis pas, ai-je pensé. S’il te plait, ne me quitte pas. Tu ne veux pas me quitter. Tu ne peux pas me quitter.

J’ai décidé de l’appeler bluff. Je n’arrêtais pas de lui caresser la main et de la prier. « Madame. Le, »j’ai entendu l’infirmière dire à ma mère,« votre tension artérielle baisse! Vous avez décidé d’attendre votre fille, hein? Ma mère n’a pas souri; elle n’a pas bougé. Mais les chiffres verts et numériques ont continué de reculer. Silencieusement, j’ai supplié, reviens vers moi; Je ne peux plus te voir souffrir comme ça; revenez vers moi et laissez-moi vous montrer que j’ai appris ma leçon.

Et maintenant, après une semaine à l’hôpital, une autre semaine en cure de désintoxication et un mois de rétablissement complet, elle a apparemment décidé de me laisser faire. Si j’ai de la chance, nous aurons au moins la décennie d’une autre mère.

Thuan Le Elston, membre du comité de rédaction d’USA TODAY, est l’auteur de « Rendez-vous à l’autel: du Vietnam à la Virginie », qui sera publié en septembre. Suivez-la sur Twitter: @thuanelston